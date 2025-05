SC alcança no primeiro quadrimestre de 2025 o melhor resultado nas exportações de carnes em 28 anos

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

Santa Catarina alcançou no primeiro quadrimestre deste ano o melhor desempenho dos últimos 28 anos nas exportações de carnes para o acumulado do período. De janeiro a abril, o estado embarcou 677,6 mil toneladas de carnes (frango, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e outras), gerando uma receita de US$ 1,47 bilhão. Os números representam aumentos de 7,3% em volume e 16,2% em receita na comparação com o mesmo período de 2024, consolidando o estado como um dos principais polos exportadores do setor no país.

Somente em abril, Santa Catarina exportou 179,1 mil toneladas, com receita de US$ 398,4 milhões – o segundo melhor resultado mensal da série histórica em valor, atrás apenas de outubro de 2024. Os números são divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e sistematizados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

“O nosso estado produz muito e com altíssima qualidade. Os números só mostram que temos produtores comprometidos em fornecer a melhor carne, um setor privado competitivo e o Estado que fiscaliza, garante a sanidade animal e incentiva a produção”, frisa o governador Jorginho Mello.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, os resultados confirmam as projeções positivas para o setor e reforçam o potencial de Santa Catarina como principal exportador nacional de carne suína e segundo maior de carne de frango. “Santa Catarina possui um modelo de produção agropecuária altamente qualificado, com padrões sanitários e tecnológicos que atendem às exigências dos mercados mais competitivos do mundo. Os números reafirmam nosso protagonismo internacional e a relevância estratégica do agronegócio para a economia do estado. Seguiremos empenhados, sob a liderança do governador Jorginho Mello, em ampliar mercados, agregar valor à produção e fortalecer ainda mais a competitividade do setor produtivo catarinense”, afirma Chiodini.

Frango

A carne de frango se destacou com a exportação de 108,3 mil toneladas em abril, gerando receita de US$ 229,7 milhões. Os números representam crescimentos de 2,1% em volume e 4,6% em valor na comparação com março. Em relação a abril de 2024, os aumentos foram de 4,3% e 14,5%, respectivamente.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o estado exportou 415,3 mil toneladas de carne de frango, com receita de US$ 846,7 milhões – altas de 8,9% e 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor desempenho já registrado para o primeiro quadrimestre desde o início da série histórica.

Os principais destinos da carne de frango catarinense no período foram Países Baixos, Arábia Saudita, China e Japão, que juntos responderam por 44,7% dos embarques. A China foi o grande destaque, com crescimento de 30,5% no volume importado e de 43,3% na receita, em comparação ao mesmo período de 2024. Países Baixos e Arábia Saudita também apresentaram avanços significativos nas receitas: 23,2% e 36,4%, respectivamente.

Santa Catarina foi responsável por 22,9% do volume e 24,8% das receitas totais das exportações brasileiras de carne de frango no ano.

Suínos

A carne suína também apresentou desempenho recorde. Em abril, o estado exportou 64,7 mil toneladas, com receita de US$ 155,8 milhões – aumentos de 10,9% em volume e 8,5% em valor em relação a março. Na comparação com abril de 2024, os crescimentos foram de 7,1% e 12,4%, respectivamente. O resultado representa o melhor mês de abril da série histórica iniciada em 1997, tanto em volume quanto em receita.

No acumulado do quadrimestre, Santa Catarina embarcou 240,3 mil toneladas de carne suína, com receitas de US$ 579,1 milhões – aumentos de 8,7% e 17,7%, respectivamente, frente ao mesmo período do ano passado.

Os principais mercados foram Japão (20,5% das receitas), China (19,5%) e Filipinas (19,3%). O Japão se destacou com crescimento de 64,9% nas compras de carne suína catarinense, em comparação com o 1º quadrimestre do ano passado. Santa Catarina segue como líder nacional no segmento, respondendo por 53,6% do volume e 54% das receitas das exportações brasileiras no período.

