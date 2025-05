Ceasa Curitiba promove ação de saúde com vacinação gratuita e testes de HIV nesta quarta

Nesta quarta-feira, dia 14 de maio, das 9 às 11 horas, o Espaço Saúde e Cidadania, da Ceasa Curitiba, será palco de mais uma importante ação voltada ao bem-estar da comunidade que frequenta o local. Em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, por meio da Regional do Tatuquara, e a Ceasa Paraná, será realizada uma mobilização com vacinação gratuita, principalmente contra a gripe, testes rápidos de HIV e distribuição de preservativos.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso à saúde preventiva para trabalhadores, permissionários, agricultores, colaboradores e demais frequentadores da Central de Abastecimento. Todos os atendimentos são gratuitos e para participar basta apresentar um documento com foto.

O diretor Agrocomercial da Ceasa Paraná, Paulo Ricardo da Nova, destaca a importância dessas iniciativas. “Nosso compromisso é com a saúde e a qualidade de vida de quem faz parte do dia a dia da Ceasa. A parceria com a Secretaria de Saúde reforça esse cuidado e aproxima os serviços públicos da população que está aqui todos os dias”, afirma.

Além de contribuir para a prevenção de doenças, a ação também reforça o papel do Espaço Saúde e Cidadania como um ponto de apoio fundamental na promoção da saúde e do bem-estar social dentro da Ceasa Curitiba.

Neste sábado, o Dia D de Multivacinação envolveu centenas de municípios em todas as regiões do Estado , com o objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas de rotina e reforçar a vacinação contra a gripe. Ao todo, foram aplicadas 374.887 vacinas, sendo 308.111 doses contra a gripe e o restante de vacinas de rotina, como sarampo, Covid-19, febre amarela, meningite, HPV, entre outras. O número superou a meta da Sesa, que era imunizar cerca de 300 mil pessoas durante a ação.

Serviço:

Vacinação contra a gripe na Ceasa Curitiba

Data: 14 de maio (quarta-feira). Das 9 às 11 horas

Local: Espaço Saúde e Cidadania – Ceasa Curitiba, Rodovia BR 116 - Km 10, n° 22.881

Atendimentos: Vacinação, Testes de HIV, Distribuição de Preservativos

Observação: É necessário trazer documento com foto.