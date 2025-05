Adapar anuncia portaria inédita para regulamentar criação do Porco Moura no Paraná

O anúncio da publicação de uma portaria para regulamentar a criação e a comercialização de porcos Moura no Paraná foi um dos principais destaques nesta segunda-feira (12) na abertura da Semana do Porco Crioulo, realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. Representando a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), o chefe do Departamento de Saúde Animal, Rafael Gonçalves Dias, comunicou a novidade aos produtores e criadores.

O Paraná é referência na criação da raça nativa brasileira Moura, com carne e aspecto similares aos melhores cortes bovinos, com maciez, suculência e sabor únicos. Criar um porco Moura é um processo totalmente diferente da criação de um suíno industrial, e isso ajuda a explicar por que a produção em larga escala preferiu investir no segundo tipo. Uma das principais diferenças diz respeito à alimentação. Enquanto que o porco industrial é alimentado com rações, o Moura se alimenta do que está disponível na natureza, como frutas, tubérculos, verduras, legumes e sementes.

"Estamos finalizando essa portaria, que será publicada nos próximos dias. Hoje, a criação dos porcos crioulos é voltada para a subsistência, para o consumo pessoal. Com a portaria, iremos regulamentar a produção e incluir essa carne no rol de proteínas aptas à comercialização e exportação", afirmou. "Essa regulamentação vai orientar os produtores sobre os meios mais seguros e sustentáveis, garantindo a sanidade animal — que é o compromisso da Adapar".

O professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná e integrante do projeto Porco Moura, Marson Warpechowski, destacou a importância de um marco legal para o setor. "Sabemos que o Paraná é referência, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Fico feliz com o anúncio de uma portaria específica, porque isso é essencial para manter nosso estado na vanguarda e também para alcançar novos mercados", ressaltou.

O produtor Ugo Gutierrez Filho, proprietário de uma criação localizada em São João do Triunfo, no Sul, resgatou há cinco anos o processo de criação do Porco Caruncho — uma raça crioula rara. Ele acredita que a regulamentação pode incentivar novos investimentos. “Precisamos do apoio da Adapar, precisamos dessa portaria. Quando tudo estiver regulamentado e correto, nós, que ainda somos pequenos produtores, vamos investir mais. A Adapar cumpre um papel fundamental, e isso vai nos ajudar muito”, declarou.

PORTARIA – O objetivo da Portaria é garantir condições de biosseguridade a esse tipo de produção, a exemplo do que já é exigido de granjas e produtores comerciais. A portaria da Adapar é a primeira do gênero no Brasil e foi construída em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Entre as novidades estão regras quanto à quantidade de animais considerados para subsistência (de consumo próprio do produtor), cuidados necessários ao ar livre e dimensões de espaço para criação, além de exigências em termos de cuidados de higiene, isolamento e registro de informações indispensáveis.

EXPOSIÇÃO – Com exposições e degustações no Espaço Cultura, a Semana do Porco Crioulo teve início nesta segunda-feira (12) e segue até a próxima sexta-feira (16). É a primeira edição da semana, organizada por iniciativa do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli. A lei, aprovada pelos demais parlamentares, estabelece que ela seja realizada na terceira semana do mês de maio. A Adapar também expôs seus banners institucionais com informações dos trabalhos do Estado na sanidade animal.