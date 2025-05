Na Expoingá, Estado destaca o crescimento sustentável do agro do Paraná

A sustentabilidade do setor agropecuário do Paraná é um dos temas de destaque na Expoingá 2025, que acontece em Maringá, Noroeste do Estado. Estão sendo apresentadas ações e projetos de políticas públicas e do setor agro para garantir a produção com preservação do meio ambiente.

“O Paraná é um exemplo de que pode existir equilíbrio entre o desenvolvimento do agro e a preservação do meio ambiente”, afirmou o o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes. “Tem um caminho, em que é possível crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas, preservar, recuperar e cuidar do meio ambiente. Tudo isso ao mesmo tempo. E o Paraná, nesse momento, nessa Expoingá, reflete esse momento extraordinário que o Estado vive”.

Nunes ressaltou que o Paraná cresceu e fortaleceu o agro de forma sustentável nos últimos anos. “O Estado que mais cresceu e mais se desenvolveu, que mais cuidou, mais recuperou e mais preservou o meio ambiente. O Paraná, segundo o índice de competitividade entre os Estados, é tetracampeão em sustentabilidade”, disse Nunes.

O secretário da Agricultura e do Abastecimento citou a parceria firmada pelo Governo do Estado com a Rede ILPF para impulsionar a expansão do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta no Estado, por meio do projeto Integra PR. Assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, na abertura da Expoingá, o acordo garante a disseminação de um modelo mais eficiente e sustentável no campo.

A Rede ILPF é uma parceria entre empresas públicas e privadas, cooperativas, bancos e empresas de tecnologia e combina diferentes atividades agrícolas, pecuárias e florestais na mesma área. Isso ajuda a usar a terra de pequenas ou grandes propriedades de forma mais eficiente, protegendo o solo, reduzindo custos e aumentando a produção.

A iniciativa é uma resposta à degradação de pastagens, especialmente na região Noroeste, onde a pecuária é forte. O sistema busca a melhoria da produtividade e recuperação do solo, com foco em tornar a pecuária mais sustentável e resistente às mudanças climáticas.

Outra medida destacada pelo secretário Nunes é um novo programa do Governo do Estado, que também visa a preservação do solo e da água, combate a erosão e recuperação da fertilidade da terra. Uma das ações será o repasse de recursos para os municípios, para compra de equipamentos necessários para compor uma patrulha ambiental.

FEIRA– Maria Iraclezia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), entidade responsável pela organização, explicou que a Expoingá 2025 é 30% maior em números de expositores em relação ao ano anterior e que o apoio do Estado também cresceu.

“A Sociedade Rural de Maringá recebe o maior apoio do Governo do Estado do Paraná através de todas as suas empresas, instituições e corporações que fazem uma diferença imensa porque, sem dúvida, faremos a maior feira de pecuária do Paraná esse ano” declarou.

FAZENDINHA– As raízes do agro na região Noroeste do Paraná e o futuro da atividade, com produção sustentável de alimentos e novas tecnologias. Este é um dos destaque da Fazendinha, espaço que o Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) tem na Expoingá.

Com onze unidades didáticas distribuídas em uma área de nove mil metros quadrados, o espaço faz parte do Agromuseu ,que reúne um conjunto de métodos de extensão rural que difundem tecnologias e inovações para o campo, promovendo o desenvolvimento rural.

A Fazendinha é uma parceria entre Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), UEM (Universidade Estadual de Maringá), Prefeitura de Maringá, secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná Ceasa Paraná

A Fazendinha também conta com uma programação de palestras e oficinas disponíveis no site do IDR-Paraná.

ATUALIZAÇÃO DE REBANHO– A Campanha de Atualização dos Rebanhos do Paraná de 2025 começou em 1º de maio e se estenderá até 30 de junho. Os produtores presentes na Expoingá interessados em fazer a atualização de rebanho podem comparecer ao estande da Agência de Defesa Agropecuária (Adapar) que realizará o serviço durante toda a feira.

A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. Aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos.

Os produtores também podem atualizar os dados de forma online, pelo aplicativo Paraná Agro ou pelo site da Adapar, além do atendimento presencial no Escritório Local mais próximo, nos Sindicatos Rurais ou nos Escritórios de Atendimento das prefeituras.