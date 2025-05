Governo abre inscrições para credenciamento de empresas interessadas em fornecer sementes de milho e sorgo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (9/5) o edital de credenciamento com a abertura do prazo para habilitação de empresas interessadas em fornecer sementes de milho e sorgo para o Programa Extraordinário de Recuperação das Lavouras de Milho e Sorgo, Ano Safra 2025/2026– Programa Milho 100%. O edital substitui o Programa Troca-Troca de Milho e Sorgo.

Os interessados no credenciamento devem encaminhar a documentação, em até sete dias úteis, incluindo o dia da publicação, contados a partir da divulgação do edital de abertura no DOE. As empresas devem enviar o referido credenciamento, exclusivamente, de forma digital, para o e-mail [email protected].

O edital foi assinado pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Presidente do Conselho de Administração do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper), Vilson Covatti. “Essa é mais uma política pública que reflete o compromisso que assumimos quando ingressamos à frente da gestão da SDR, de impulsionar os produtores rurais na reconstrução do nosso Estado, com medidas que atenuem os prejuízos causados pelos eventos meteorológicos”, declarou Covatti.

