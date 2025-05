Com unidade móvel, Adapar facilita atualização de rebanhos em Marechal Cândido Rondon

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), por meio do Escritório Local de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste, facilita a atualização de rebanhos para produtores que vivem em áreas mais distantes do município. Durante o mês de maio, uma unidade móvel permanece em locais estratégicos para atender presencialmente os criadores, garantindo que os produtores da região atualizem o cadastro de seus animais com mais facilidade. A iniciativa integra a Campanha de Atualização de Rebanhos, iniciada no Paraná em 1º de maio.

Com o apoio da Prefeitura, a ação permite que os produtores façam o cadastro diretamente na unidade itinerante. “A atualização é obrigatória no Paraná, mas podemos e devemos facilitar o processo para o produtor. Essa é uma forma de apoio que reforça a saúde animal e garante a qualidade sanitária, um diferencial que coloca o nosso Estado em posição de destaque nacional”, afirma Antônio Carlos Dezaneti, chefe do Escritório Regional de Toledo, que engloba o Escritório Local de Marechal Cândido Rondon.

De acordo com o assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária Everton Cesar, que atua nos atendimentos, o objetivo principal é facilitar para os têm dificuldades de ir até o escritório. “Queremos facilitar para o produtor que, por algum motivo, não consegue vir até a sede. Na unidade móvel ele faz a declaração do rebanho e já registramos no sistema, de forma prática e em tempo real, como se estivesse em nosso escritório”, explica.

CRONOGRAMA– Além da atualizar o rebanhos, a unidade móvel também oferece outros serviços e informações da Adapar. O atendimento segue até o fim de maio, conforme o seguinte cronograma: nos dias 6, 8, 21 e 28, a unidade estará no distrito de São Roque, das 9h às 12h, e em Margarida, das 13h às 16h, em frente à Copagril.

Nos dias 13, 15, 22 e 29, o atendimento será em Porto Mendes das 9h às 12h, e em Iguiporã, das 13h às 16h, também em frente à Copagril.

CAMPANHA – A Campanha de Atualização dos Rebanhos do Paraná de 2025 vai até o dia 30 de junho. A atualização é obrigatória para todos os produtores com animais de produção, independentemente da espécie. Quem não realizar o procedimento dentro do prazo ficará impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento necessário para a movimentação de animais entre propriedades ou para o abate.

Os produtores também podem atualizar os dados de forma online, pelo aplicativo Paraná Agro ou pelo site da Adapar , além do atendimento presencial no Escritório Local mais próximo, nos Sindicatos Rurais ou nos Escritórios de Atendimento das prefeituras.

Mais informações podem ser obtidas com o Escritório Local de Marechal Cândido Rondon pelos telefones (45) 3254-6981 / (45) 3254-6848.