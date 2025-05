Estado leva tecnologia, inovação e sustentabilidade à Expoingá 2025, em Maringá

O Governo do Paraná estará presente na Expoingá 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, que acontece de 8 a 18 de maio no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá, no Noroeste. Com o tema “O Agro Conecta”, o evento destaca a força transformadora do setor e seu papel em unir pessoas, tecnologias e práticas sustentáveis. Em 2024, a feira atraiu mais de 516 mil visitantes e movimentou R$ 1,1 bilhão em negócios, com a geração de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

Neste ano, a participação do Governo abrange ações integradas entre diversas secretarias e órgãos estaduais, com estandes voltados à inovação, segurança sanitária, energia, sustentabilidade e desenvolvimento rural. “O Paraná é um Estado promissor. No campo, essa vocação se traduz no esforço diário de quem planta, cria e colhe. Somos o supermercado do mundo porque nossa agropecuária é forte, moderna e sustentável. A Expoingá reforça essa conexão essencial entre produção, tecnologia e sustentabilidade”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Um dos destaques é a tradicional Fazendinha, coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM), Adapar, Ceasa, Sanepar, Prefeitura de Maringá, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Ministério do Desenvolvimento Agrário.

O espaço ocupa 9 mil metros quadrados e reúne 11 unidades didáticas que apresentam tecnologias e soluções para o campo, como hortas sustentáveis, biofertilizantes, sistemas de energia solar, plantio direto de hortaliças, turismo rural e até uma réplica de casa de colono dos anos 1950. A conectividade rural, tema central da feira, estará presente em cada ambiente da Fazendinha, que deve receber mais de cem excursões de agricultores familiares, escolas e universidades. No local também acontece uma feira com produtos da agroindústria familiar e cooperativas locais.

Em outros espaços da feira, a UEM também marca presença com apresentações de projetos, pesquisas e iniciativas desenvolvidas na Universidade. O Museu Dinâmico Interdisciplinar (Mudi), uma das grandes atrações da UEM e da feira, leva uma exposição com o tema “Mudi: Conectando a Ciência, a Tecnologia e a Cultura Oceânica com o agro”, que dialoga com o tema central da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A proposta aborda as mudanças climáticas e a cultura oceânica, conectando educação, arte e ciência.

O museu, criado em 2003 com a missão de fortalecer atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade, promove a integração entre ciência e sociedade e tem apoio da Associação dos Amigos do Mudi (Amudi). A UEM também participa com o Centro de Ciências Agrárias (CCA), que estará nos pavilhões de animais, e com o Hospital Universitário, oferecendo atendimento ao público no Pavilhão Azul.

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) participa com ações educativas sobre sanidade animal e vegetal. Os visitantes poderão conhecer práticas de prevenção e controle da brucelose e da tuberculose bovinas, medidas de combate ao greening nos citros e o novo Selo Adapar, que certifica boas práticas no uso de agrotóxicos. A agência também participa de seminários técnicos sobre citricultura, bovinocultura de leite e avicultura, com ênfase nas ações preventivas contra a influenza aviária.

SANEPAR– A Sanepar apresenta no Bosque Didático da Fazendinha o Programa de Uso Agrícola do Lodo de Esgoto, que transforma resíduos do tratamento sanitário em fertilizante orgânico para a agricultura. Em 2024, mais de 32 mil toneladas do material foram distribuídas gratuitamente a 132 agricultores, sendo 11 mil toneladas apenas no Noroeste. Rico em matéria orgânica e nutrientes, o lodo vem sendo utilizado em culturas diversas como soja, milho, café e braquiária, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a recuperação de solos degradados.

TURISMO– A Secretaria do Turismo terá um estande com a exposição de 70 expositores de diversas regiões do Estado. Durante os dez dias de feira, os visitantes poderão conhecer produtos turísticos dos segmentos gastronômico, turismo rural, meios de hospedagens, turismo religioso e também municípios paranaenses com atrativos e destinos.

INOVAÇÃO – A Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) participa da Expoingá com a Carreta da Inovação, projeto que visa democratizar a inovação e acesso a novas tecnologias para toda população paranaense. Na estrutura será possível acompanhar demonstrações de impressora 3D e impressora a laser, e experiências imersivas com óculos de realidade virtual, além de apresentações sobre projetos da SEIA e da Universidade Estadual de Maringá.

Os atendimentos acontecem de 8 a 17 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, e das 9h às 12h, no sábado.

ENERGIA– A Copel também marca presença com um estande voltado à energia limpa e à eficiência energética no campo. Os visitantes poderão conhecer soluções para geração de energia solar em propriedades rurais, projetos de redes trifásicas voltadas ao agronegócio e iniciativas de ampliação da conectividade rural, com internet de alta velocidade por fibra óptica chegando a áreas cada vez mais remotas do interior.

SEGURANÇA– Na área da segurança, a presença do Governo se dá por meio da Secretaria da Segurança Pública, que leva à feira ações voltadas à educação, à prevenção e ao atendimento à população rural. A Polícia Militar apresenta o programa Patrulha Rural Comunitária e realiza atividades interativas com o público, enquanto o Corpo de Bombeiros promove simulações de combate a incêndios florestais e atendimento a acidentes típicos do campo.

Também haverá exposição de viaturas, drones e equipamentos utilizados no policiamento e nas operações de segurança em áreas rurais. Equipes especializadas orientam o público sobre prevenção de golpes, violência no campo e os principais canais de denúncia. A proposta é reforçar a presença do Estado nas regiões produtivas e aproximar os serviços públicos da realidade de quem vive e trabalha no meio rural.

BRDE– Durante os dias de Expoingá, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) deve assinar cerca de R$ 116,7 milhões em contratos durante a feira. Os recursos serão destinados à compra de maquinários agrícolas, projetos de energia limpa e iniciativas de modernização para empreendimentos no campo, impulsionando a competitividade e a sustentabilidade da agropecuária paranaense.

FEIRA– A Expoingá acontece no Parque Internacional de Exposições de Maringá, na Av. Colombo, 2186. Além das novidades na área de tecnologia e inovação para o agro, o evento contará com apresentações de grandes nomes da música nacional, como o cantor Luan Santana e as duplas sertanejas Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Lauanna Prado, Simone Mendes, entre outros.