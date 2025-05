Capacitação em gestão de contratos reforça trabalho da defesa agropecuária do Paraná

Para fortalecer a excelência na gestão e aprimorar o trabalho técnico e profissional, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) promove nesta semana uma capacitação em fiscalização e gestão de contratos na administração pública. O treinamento é voltado a 90 servidores da autarquia que atuam diretamente nesta área. A abertura oficial do evento aconteceu nesta terça-feira (06), na sede da Adapar, em Curitiba.

A capacitação é realizada em parceria com a Escola de Gestão do Paraná e conta com o apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), Controladoria Geral do Estado (CGE-PR) e da Secretaria da Administração e da Previdência (Seap-PR).

A fiscalização e a gestão de contratos públicos consistem no acompanhamento da execução contratual para verificar o cumprimento das obrigações acordadas. Essa atividade garante a correta aplicação dos recursos e o alinhamento com as normas da administração pública. No dia a dia do serviço público, servidores que atuam nessa área precisam conhecer detalhadamente legislações, prazos, cláusulas contratuais e procedimentos de controle, além de manter diálogo constante com fornecedores e órgãos de controle.

Durante a abertura, o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, ressaltou a importância da formação para o fortalecimento institucional. “É um momento simbólico. Sempre falo de gestão. mas é preciso também organização e fortalecimento do time. Fazer com que ele jogue junto, puxe a corda para o mesmo lado”, afirmou. Nunes também destacou a importância de criar um ambiente saudável e promissor. Para ele, a capacitação representa uma oportunidade essencial nesse sentido.

O secretário enalteceu ainda o trabalho realizado pela Adapar. “Os resultados são excelentes como, por exemplo, a recente abertura do mercado paranaense de suínos para o Chile ”, disse ele, citando a habilitação anunciada no fim de abril, após o reconhecimento do Paraná como zona livre de febre aftosa, sem vacinação.

O diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, anunciou avanços na modernização da gestão. “Em breve entregaremos um sistema de ERP voltado diretamente ao maior controle integrado da área administrativa, especialmente na gestão de contratos”, explicou.

O sistema ERP (Enterprise Resource Planning) centraliza e integra informações e processos administrativos, otimizando a gestão interna da autarquia. A ferramenta permitirá maior controle sobre áreas como finanças, recursos humanos e contratos, facilitando o fluxo de informações e contribuindo para a tomada de decisões.

COMPROMISSO PÚBLICO – O secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, destacou a relevância do tema. “Esse é o foco da nossa Pasta e destaco vocês por estarem aqui dispostos a se aperfeiçoar. Nunca é demais aprender. E mais que a obrigação do servidor público, é o compromisso com o cidadão”, afirmou. Goulart também reforçou a importância do zelo com o recurso público.

O representante da CGE, Rafael Deslandes, ressaltou que a capacitação é um importante instrumento de compromisso com a sociedade. “É essencial a atuação de gestores de contratos integrados com os órgãos de controle interno, compliance e administração. Isso permite evitar problemas futuros e aperfeiçoar ainda mais os nossos trabalhos”, avaliou.

CAPACITAÇÃO – O curso conta com apresentações e debates sobre a gestão e fiscalização de contratos, com participação de profissionais dos órgãos parceiros da iniciativa. A proposta é compartilhar experiências entre as secretarias e entidades com o objetivo de reforçar a atuação responsável dos servidores e o compromisso com o interesse público, por meio da boa utilização dos recursos da sociedade. O treinamento tem programação até esta quinta-feira (08).