Governo de SC injeta mais de R$ 20,5 milhões para fortalecer a agricultura familiar

Foto: Divulgação / SAR

O cronograma de desembolso dos programas de apoio ao produtor rural iniciou em abril com força total: mais de R$ 20,5 milhões foram liberados para impulsionar a agricultura catarinense. Os recursos são provenientes de linhas de financiamento e subvenção de juros voltadas ao apoio direto aos produtores, por meio de ações coordenadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), em parceria com as empresas vinculadas Epagri e Cidasc.

Do total, R$ 15,7 milhões correspondem ao desembolso dos programas do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e de programas emergenciais, beneficiando 3.463 produtores rurais. Esses recursos estão possibilitando investimentos diretos nas propriedades por meio dos programas Água no Campo SC, Financia Leite SC, Financia Agro SC, Jovens e Mulheres e Reconstrói SC. Além disso, a subvenção de juros é viabilizada pelo Pronampe Agro SC, facilitando o acesso ao crédito com melhores condições.

Pelo Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa), foram repassados R$ 4,8 milhões, que garantiram a indenização de 193 produtores rurais pela perda de 1.155 animais. O Fundesa atua no apoio ao abate sanitário de animais doentes, preservando a sanidade do rebanho, a saúde pública e assegurando a continuidade da produção de carne e leite no estado.

“Com esses investimentos, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com o fortalecimento da agricultura catarinense, promovendo desenvolvimento econômico, geração de renda e inovação para permanência no campo, com orienta o governador Jorginho Mello”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Para acessar os recursos, os agricultores devem procurar a Epagri, no caso dos programas vinculados ao Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), e a Cidasc, para ações relacionadas ao Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa). O processo começa com a elaboração do projeto técnico, que é encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) para análise e liberação dos recursos.

Recursos aplicados

Foto: Reprodução/Secom SC

Os recursos do Programa Financia Leite SC, do Programa Leite Bom SC, chegaram até a propriedade da produtora rural Angela Bauer Schlosser, em Águas Mornas. Com uma história ligada ao campo desde a infância, ela relembra o início da trajetória na atividade leiteira. “Ganhei uma novilha da minha avó quando tinha 12 anos, e desde então me dedico à produção de leite. Agora já estamos na terceira geração cuidando dessa terra. Eles se sacrificaram muito para adquirir essa propriedade, então é um privilégio poder continuar aqui, cuidando desse lugar tão bom de morar”, afirma.

Com o apoio técnico da Epagri, Angela acessou os recursos do Financia Leite SC para melhorar a infraestrutura da propriedade e ampliar a produção. “Esse programa me ajudou bastante. Fizemos cercas, melhoramos o galpão e as porteiras por onde passa o caminhão. Gostei muito e aproveitei cada oportunidade, já estou planejando novos investimentos”, destaca.