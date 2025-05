Sustentabilidade e conectividade serão temas do IDR-Paraná na 51ª Expoingá

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná ( IDR-Paraná ) vai participar da 51ª Expoingá (Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá), que começa na próxima quinta-feira (8), em Maringá, no Noroeste. Neste ano a proposta do IDR-PR é mostrar a trajetória da Extensão Rural no Estado e sua importância para a produção sustentável de alimentos.

Além disso, a conectividade do meio rural com diferentes segmentos da sociedade norteia o trabalho do Instituto durante a feira. O público poderá conhecer novas ferramentas e tecnologias aplicadas na produção de alimentos. A Expoingá vai até o dia 18 e será no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

O espaço do IDR-Paraná, a Fazendinha, foi organizado em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, prefeitura, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) e Ceasa Paraná. São 11 unidades didáticas distribuídas em uma área de 9 mil metros quadrados.

O espaço faz parte do Agromuseu e reúne um conjunto de métodos de extensão rural que difundem tecnologias e inovações para o campo, promovendo o desenvolvimento rural. Toda a área da Fazendinha está integrada por um projeto paisagístico que torna o ambiente amistoso para os visitantes e pode servir de modelo para propriedades rurais. Há também uma programação de eventos técnicos voltados a diferentes áreas de interesse do produtor rural.

Os organizadores esperam receber mais de 100 excursões de agricultores familiares, além de alunos de colégios agrícolas, escolas públicas e privadas, universidades e instituições de toda a região Noroeste. Cerca de 100 organizações da agricultura familiar (cooperativas, associações, agroindústrias e empreendedores) devem participar das atividades na Fazendinha. Profissionais de diversas áreas estarão no espaço para prestar esclarecimentos ao público.

CONECTIVIDADE- O espaço da Fazendinha mostrará as raízes do agro na região e o futuro da atividade, com a produção sustentável de alimentos e novas tecnologias. O tema vai ao encontro do mote da Expoingá deste ano, “O Agro Conecta”. De acordo com representantes da Sociedade Rural de Maringá, promotora do evento, o agro deve ser visto como um setor que conecta pessoas, promove o encontro entre produtores, pesquisadores e empreendedores e impulsiona a inovação e negócios.

Além disso, a conectividade também está presente nas novas tecnologias, máquinas de ponta, inteligência artificial e práticas sustentáveis que hoje fazem parte da rotina dos produtores rurais. O agro também conecta a agricultura familiar ao mercado, valorizando pequenos produtores e fortalecendo sua participação na economia.

O IDR-Paraná, por meio da Fazendinha, mostra que é possível aliar a produção agropecuária e a preservação ambiental, a partir do uso de conhecimento e novas tecnologias. Neste aspecto, o papel da Extensão Rural tem sido relevante, pois os profissionais do Instituto estão ao lado dos produtores, levando inovação e conhecimento ao campo.

Entre as atividades apresentadas na Fazendinha, está o Turismo Rural que vem despontando como uma iniciativa que pode contribuir para melhorar a geração de renda nas comunidades rurais. O visitante poderá conhecer as rotas de turismo rural do Estado, conversar com extensionistas a respeito da implantação de projetos turísticos nas propriedades ou ainda visitar a réplica de uma casa de colono dos anos 1950.

Na unidade de Agroecologia e Olericultura os extensionistas vão expor hortas sustentáveis, o SPDH (Sistema de Plantio Direto de Hortaliças) e a produção de biofertilizantes e bioinsumos.

A criação de abelhas sem ferrão, a meliponicultura, também tem destaque com orientações sobre diferentes espécies e sua importância para a sustentabilidade ambiental. Os interessados vão ainda conhecer produtos e equipamentos apícolas, bem como as plantas que fornecem alimento para as abelhas.

A sustentabilidade estará presente na unidade que explora energias renováveis. Os técnicos vão prestar esclarecimentos a respeito das políticas públicas que estimulam a implantação de projetos de energia própria com o uso de placas solares ou biodigestores. Uma feira da Agroindústria Familiar vai reunir o que há de melhor em produtos alimentícios feitos na região.

Como a cafeicultura faz parte do DNA de Maringá, a atividade não poderia faltar na Fazendinha. O cultivo de café irrigado, variedades, tipos de torras, a produção de cafés especiais e a comercialização/exportação de café serão alguns temas tratados na unidade dedicada à cafeicultura. O Museu do Café vai mostrar um acervo de peças ligadas à história dessa cultura.

COOPERATIVAS- Nove cooperativas de agricultores familiares da região de Maringá vão expor seus produtos e serviços na Fazendinha. A Ceasa, além de mostrar ao público frutas e verduras, vai divulgar o trabalho de interação entre produtor e consumidor nas centrais do Estado.

A Adapar apresentará os programas e protocolos para a certificação, sanidade animal e vegetal de produtos agropecuários. Os profissionais vão debater com os visitantes o controle do greening, cigarrinha do milho, brucelose, tuberculose, raiva e influenza aviária. Como a água vem se tornando um recurso cada vez mais valorizado, os extensionistas farão demonstrações de proteção de nascentes e tratamento de dejetos na área rural. O IDR-Paraná também preparou uma série de eventos técnicos durante os onze dias da feira.

Veja a programação a seguir:

10/05 - 9h - Oficina Soja e Abelha

Unidade Didática de Apicultura do Agromuseu

12/05 - 10h - Oficina de Produção de Hidromel

Unidade Didática de Apicultura do Agromuseu

12/05 - 18h- Encontro de Jovens Rurais

Centro de Eventos II

13/05 - 8h - Forum Energias Renováveis

Centro de Eventos II

13/05 - 13h - Encontro de Horticultura

Centro de Eventos II

14/05 - 9h- Simpósio de Sanidade Agropecuária

Manejo do Greening

Centro de Eventos II

14/05 - 13h30- Encontro de Produtores de Uva

Casa da Uva- Marialva

14/05- 14h - Forum Turismo Rural

Centro de Eventos II

14/05 - 14h - Simpósio de Sanidade Agropecuária

Influenza Aviária

Auditório Luiz Penha

15/05 - 10h - Palestra Alta Produtividade na Apicultura-

Espaço Sebrae do Agromuseu

15/ 05 - 13h30- Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente

Centro de Eventos II

15.05 - 14h- Oficina de Produção de Bioinsumos

Unidade Didática de Horticultura

15/05 - 19h- Reunião Pecuária Moderna

Palestra Lavoura/Carne

Auditório Luiz Penha

16/05 - 9h- Encontro de Mulheres

Centro de Eventos II

16/05 - 14h- Encontro de Produtores de Leite

Centro de Eventos II

16/05 - 14h- Oficina de degustação guiada de café

Espaço Sebrae do Agromuseu

16/05 - 16h- Encontro de Bovinocultura de Corte

Auditório Luiz Penha

17/05 - 9h- Oficina Soja/Abelha

UD de Apicultura do Agromuseu.