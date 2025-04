Ceasa Curitiba promove corrida de carrinhos entre carregadores de frutas e legumes

O Dia do Trabalhador será comemorado em grande estilo na Ceasa Curitiba com a volta da tradicional Corrida de Carrinhos, que não acontecia desde 2016. O evento, organizado pelo Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Paraná (Sindaruc), contará com a participação dos carregadores da área de frutas e verduras, em disputas nas categorias masculino e feminino. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados em cada categoria. As inscrições devem ser feitas antecipadamente no Sindaruc.

Outra atração será o Torneio de Duplas de Truco, organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc-PR). Serão 32 duplas participantes e o primeiro lugar ganha medalha, troféu e garante a chance de disputar o título de campeão de Curitiba dos Jogos Comerciários. Para participar é preciso ter 18 anos, no mínimo, e ter registro ativo no Sesc-PR. As inscrições serão efetivadas pela entidade nesta quarta-feira (30), na Ceasa.

Além das competições, também serão oferecidos serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão, testes rápidos de índices de glicemia, orientações sobre Saúde Bucal e sobre a importância de realizar exames médicos periodicamente. Também haverá diversas outras atrações para o público em geral: brinquedos infláveis para as crianças, distribuição de pastel, cachorro-quente, algodão doce, sucos e bolos.

A programação acontece das 10h às 15h, com a Corrida de Carrinhos marcada para o meio-dia. A música ao vivo vai animar o evento durante todo o dia. A entrada é gratuita.

A realização é da Ceasa Paraná, Sindaruc, Associação Sindical da Agricultura Familiar do Paraná e Associação dos Movimentadores de Mercadorias da Ceasa de Curitiba.

Serviço:

Comemoração ao Dia do Trabalhador

Data: quinta-feira - 1º de maio

Horário: das 10h às 15h

Local: Ceasa Curitiba - Sindaruc

BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.