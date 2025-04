Governador destaca modelo inovador do agro paranaense em visita à Agrishow

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou nesta segunda-feira (28) a Agrishow, a maior feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, em Ribeirão Preto (SP), e destacou o protagonismo paranaense no agronegócio nacional. O evento reúne as principais tendências e inovações do setor e deve movimentar até R$ 500 milhões na economia local, com a presença de cerca de 195 mil visitantes de mais de 50 países.

A ida do governador à feira foi uma oportunidade para apresentar as políticas públicas e os avanços do Paraná no setor agropecuário. “O agronegócio é a nossa vocação. Ao aliar isso com inovação e sustentabilidade, o Paraná conseguiu avançar nesta área e se consolidar como o supermercado do mundo. Hoje exportamos alimentos para o mundo inteiro, fruto de uma estratégia de industrialização da produção agrícola e de investimento na produtividade”, afirmou Ratinho Junior.

Outra inovação paranaense para o setor foi a criação, neste ano, do FIDC Agro Paraná , um fundo inédito no Brasil voltado a fomentar o setor produtivo, com financiamentos de até R$ 2 bilhões em projetos para o agronegócio e na expansão das produções, em complemento ao que é feito pelo Plano Safra.

“Fomos o primeiro estado brasileiro a lançar um fundo deste porte, com taxas de juros ainda mais baratas do que o próprio Plano Safra, do governo federal, que ficou pequeno para o agronegócio brasileiro. Nós decidimos dar essa independência ao produtor paranaense com um fundo próprio. É um modelo que implantamos no Paraná, mas que está servindo exemplo para outros Estados”, disse o governador.

Na visita, Ratinho Junior visitou os principais expositores da feira, entre eles várias empresas paranaenses. “O Paraná investiu pesado em tecnologia, genética de ponta e em programas que tornam nossa produção mais sustentável e competitiva. Lideramos a produção nacional de proteína animal e de alimentos orgânicos, e nossa agroindústria, que cresce em ritmo acelerado, abastece mais de 170 paíse s”, destacou.

INOVAÇÃO –Entre as iniciativas inovadoras e sustentáveis desenvolvidas no Paraná que são referência para o restante do Brasil está o programa Renova Paraná, que insere o produtor no processo de transição energética ao incentivar a produção própria de energia. Com juros subsidiados, os produtores podem construir biodigestores e instalar geradores para viabilizar a produção de energia a partir dos resíduos da produção, aliando uma solução ambientalmente responsável à redução nos custos.

Outra novidade é o protocolo assinado em fevereiro para a criação de um programa de inovação aberta em genômica aplicada ao agronegócio , com investimento de R$ 20 milhões. A iniciativa, em parceria com universidades e instituições de pesquisa, visa desenvolver culturas mais produtivas e resistentes a pragas, além de aprimorar a seleção genética de rebanhos. “Tecnologias como a genômica nos permitem aumentar a eficiência no campo e reduzir custos, fortalecendo ainda mais a sustentabilidade da nossa produção”, pontuou.

Ainda sobre tecnologia no campo, o Governo do Paraná lançou recentemente o aplicativo IDR MIP Feijão , desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que auxilia os produtores no controle de pragas na cultura do feijão, a qual o Estado é líder nacional de produção.

CRÉDITO –Além do FIDC Agro Paraná, o Governo do Estado trabalha com linhas de crédito em diferentes modalidades, como é o caso do programa Irriga Paraná, que está destinando cerca de R$ 200 milhões para ampliar as áreas irrigadas no Estado, garantindo maior produtividade e segurança para os produtores.

Com uma agroindústria diversificada e reconhecida internacionalmente pela qualidade, o Estado exportou em 2023 cerca de US$ 13,5 bilhões em alimentos e bebidas, superando países como Indonésia, África do Sul, Japão, Suécia e Portugal.

RECONHECIMENTO –No domingo (27), Ratinho Junior participou da abertura da Agrishow e foi homenageado com a entrega da Joia do Agro , honraria concedida a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento, fortalecimento e modernização do agronegócio no Brasil. O prêmio reforça a liderança do Paraná no setor.