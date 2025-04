Paraná é destaque na abertura da Agrishow, maior feira agro da América Latina

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou neste domingo (27) do Agrotalk Show 2025, evento de abertura da Agrishow - considerada a maior feira agropecuária da América Latina - realizada em Ribeirão Preto (SP). Na ocasião, o chefe do Executivo paranaense foi homenageado com a Joia do Agro, honraria que reconhece personalidades com destaque na modernização e fortalecimento do agronegócio brasileiro.

A entrega do prêmio simboliza o reconhecimento nacional ao trabalho conduzido no Paraná nos últimos anos, que consolidou o Estado como referência na produção sustentável de alimentos e no uso de tecnologias inovadoras no campo.

“Nos últimos anos, o Paraná redescobriu a sua vocação, que é o agronegócio. Nós potencializamos esse setor com responsabilidade, respeito ao meio ambiente e foco em inovação. Hoje somos o supermercado do mundo, levando alimentos de qualidade para mais de 176 países ”, afirmou o governador.

O destaque se apoia em dados expressivos: somente em 2024, o Paraná exportou US$ 5,3 bilhões em soja, US$ 3,8 bilhões em carne de frango in natura e US$ 1,4 bilhão em farelo de soja, além de ampliar sua presença em mercados estratégicos como China, União Europeia, Emirados Árabes e América do Sul. A expectativa é de que, com a safra estimada em 45,2 milhões de toneladas , as exportações de 2025 superem os recordes anteriores.

Além disso, o Paraná alcançou sua maior participação histórica na produção nacional de suínos , com 21,5% dos abates no país, conforme dados do IBGE. Nos últimos dez anos, o número de suínos abatidos no estado quase dobrou, passando de 6,9 milhões em 2014 para 12,4 milhões em 2024. Semana passada, o Paraná abriu mais um importante mercado para a carne suína : o Chile reconheceu o Estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação, o que vai permitir que o paí sul-americano compre proteína de porco paranaense.

Ratinho Junior destacou que o sucesso do agro paranaense se deve também à capacidade de inovação e à solidez do cooperativismo local.

“Investimos em infraestrutura, em crédito e nas pessoas. Lançamos o FIDC Agro Paraná , um fundo inédito no Brasil para ampliar o financiamento da produção agrícola em nossos 399 municípios. É uma ferramenta moderna, que alia crédito, governança privada e foco no crescimento”, explicou.

O FIDC Agro Paraná deve alavancar cerca de R$ 2 bilhões em investimentos no campo, com potencial de gerar até R$ 14 bilhões em aportes para modernização de equipamentos, sistemas de irrigação e logística.

Outro marco citado pelo governador foi o pacote de R$ 3,7 bilhões para estradas rurais e maquinários , que irá transformar a mobilidade e a infraestrutura produtiva em todo o Estado.

“Esse investimento vai abrir artérias no interior do Paraná. Estamos pavimentando o caminho para um futuro ainda mais forte no campo, valorizando cada produtor, do pequeno ao grande”, destacou.

O governador ainda lembrou que a atuação do Estado também tem foco na segurança alimentar. Com o programa Compra Direta Paraná, o governo investiu, de 2020 a 2024, cerca de R$ 130 milhões na aquisição de alimentos da agricultura familiar , destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Fazemos agro com vocação. Alimentamos o mundo e cuidamos das pessoas. Esse é o novo agro do Paraná, que pode inspirar todo o nosso país”, finalizou Ratinho Junior.

AGROTALK E AGRISHOW -O AgroTalk Meeting é uma plataforma pioneira que discute o futuro do agronegócio no Brasil, com foco na integração do setor agropecuário com cadeias produtivas globais, como agricultura, tecnologia, educação, construção civil, economia e terceiro setor. Já a Agrishow é uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil. Em 2024, a feira contou com 195 mil visitantes.