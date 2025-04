De Verê para todo o Paraná: agroindústrias familiares conquistam o selo Susaf

As agroindústrias Paraíso das abelhas e Tio Bita - Queijos Artesanais, de Verê, no Sudoeste do Estado, já podem comercializar seus produtos por todo Estado após receberem o selo Susaf – Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. O selo é entregue pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

O chefe do núcleo regional da Seab de Francisco Beltrão, Claudimar Isidoro de Carli, destacou como a conquista do selo Susaf pode potencializar as agroindústrias de Verê.

“A certificação permite que as empresas deem voos maiores, comecem a olhar para fora da janela e ver novos mercados, buscar clientes mais longe do seu município. Permite a comercialização de volumes maiores e, assim, trazer desenvolvimento à sua família e à sua comunidade, lançando produtos cada vez mais saborosos e saudáveis na sua para seus consumidores” disse.

A agroindústria Tio Bita - Queijos Artesanais é de uma pequena propriedade rural de herança familiar do município que desde sua criação produz leite, mas que em 2019 iniciou também a produção de queijos coloniais – o carro-chefe da empresa, destinado em maior parte para merenda escolar.

Com a conquista do selo, Marcos Ambrósio Alves, um dos administradores da empresa, explica que a previsão é expandir a produção. “A indústria produz cerca de 100 quilosde queijo por mês e 300 litros por dia. Agora, com o Susaf, a previsão é aumentar a produção para 500 litros por dia” afirma. Marcos conta que desde que o município de Verê aderiu ao Susaf, no final de 2023, a agroindústria já ansiava por ele.

Paraíso das Abelhas, localizada na comunidade de Plano Azul, na mesma cidade, também é uma agroindústria familiar. Os proprietários Izidoro Itcak e a Lucila Itcak deram continuidade aos trabalhos da apicultura que o pai dela já exercia na propriedade anteriormente.

O casal inicialmente investia em produção de mel a granel em tambores para empresas especializadas, mas em 2023, com o incentivo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em parceria com o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA), a família começou a investir na industrialização do mel. Atualmente, conta com aproximadamente 400 colmeias e uma produção anual de 7 toneladas de mel.

Silvonei Pontes, zootecinista do CAPA que representa o casal, fala das possibilidades que a comercialização estadual pode oferecer para o Paraíso das Abelhas. “As agroindústrias com o selo conseguem acessar mercados institucionais. Temos a merenda escolar, por exemplo, que tem demanda por mel, tem o programa Compra Direta também, que é do Governo do Paraná”.

Ele completa que os efeitos da conquista podem ir ainda mais longe. “As agroindústrias conseguem acessar esses mercados e, como consequência, acaba dando mais viabilidade e possibilitando que as famílias ampliem a sua produção com maior sustentabilidade”.

SUSAF– O Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) é um programa do governo estadual criado em 2013, com a lei regulamentada em 2020. A adesão a ele é feita pelo município ou por consórcio de municípios, que garantem que o Serviço de Inspeção Municipal é de excelência e pode ser equiparado ao serviço oferecido pelo Estado.

Em razão disso, as agroindústrias indicadas e certificadas por esse serviço podem vender para todo o território paranaense. O programa é destinado especialmente à agroindústria familiar e às de pequeno porte. Ao aderir ao sistema, as empresas se comprometem a seguir rigorosos padrões de produção e higiene, o que garante a segurança dos alimentos e a satisfação dos consumidores. A fiscalização é feita pelo poder público municipal.

183 municípios já aderiram ao Susaf e entregaram o selo para 113 agroindústrias do Estado. Leila Spengler, chefe do escritório regional de Dois Vizinhos da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) explica como o Susaf está beneficiando as agroindústrias e trazendo mais mão de obra.

“Está todo mundo feliz, satisfeito, com a Adapar, com o Governo de Estado e com o IDR-Paraná, por proporcionarem a eles um crescimento da renda familiar. A mão de obra é de jovens que sairiam de suas casas para trabalhar em outros locais, mas com a adesão ao Susaf, retornaram e tomaram a atividade das propriedades de seus pais, dando continuidade a esse trabalho” explica.