Inscrições para o Prêmio Queijos do Paraná terminam em 1.º de maio

O Comitê gestor do prêmio Queijos do Paraná reforça aos produtores que as inscrições para a edição deste ano encerram em 1º de maio, quinta-feira. Um júri composto por diversos profissionais vai selecionar os melhores queijos de 21 categorias. Podem se inscrever produtores que fabricam queijo a partir do leite de vaca, de cabra, de ovelha ou de búfala. Também estão abertas as inscrições para a categoria “Excelência em Muçarela – Edição Pizza”.

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), compõe o comitê gestor do prêmio, junto com o Sistema Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Sebrae/PR, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR), Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná (Sindleite) e Sistema Fecomércio-PR. Inscrições e informações AQUI .

A seleção dos melhores queijos será no Museu Oscar Niemeyer (MON) - no dia 29 de maio do Concurso em Muçarela e no dia 30 do Prêmio Queijos do Paraná, por uma comissão formada por membros de destaque nas comunidades do Estado, indicados pelo Sistema Faep. A premiação das duas categorias ocorrerá no dia 30.

O prêmio Queijos do Paraná também vai oferecer atividades para o público em geral, nas duas datas. Serão realizadas diversas oficinas e aula show, além de uma feira que vai comercializar os queijos que participaram da edição do ano passado. Toda a programação será realizada no MON.

PRÊMIOS E APERFEIÇOAMENTO- O concurso é aberto a produtores ou agroindústrias paranaenses regularizados ou em processo de regularização a ser concluído até o término das inscrições (01/05/2025). Para estar regularizada, uma queijaria deve atender critérios sanitários que garantem a segurança dos alimentos e estar registrada em um serviço de inspeção compatível com seu mercado de atuação. O registro comprova o cumprimento de boas práticas de fabricação e controle higiênico-sanitário. Pode ser no SIM (venda municipal), SIP (venda estadual), SISBI-POA (venda interestadual) ou SIF (venda nacional e exportação).

Fabíola de Levrero e Borba, engenheira de alimentos do IDR-Paraná, ressalta que o produtor que participa do concurso consegue conhecer os seus concorrentes, as qualidades e defeitos do queijo que produz, além de ter o seu produto avaliado por um júri capacitado.

“O queijeiro pode identificar em quais pontos está errando ou acertando no processo de fabricação. O prêmio também pode ser visto como uma oportunidade, como um laboratório, para o produtor lançar novos produtos”, diz Fabíola. “Às vezes, o proprietário da queijaria fica inseguro para colocar um queijo no mercado, um sabor diferente. O prêmio é uma ferramenta para saber como esse queijo está no paladar, aroma, textura e aceitação ao ser avaliado pelo juri”, observa.

A premiação dos queijos também é um atrativo para os produtores. Nesta edição, o concurso vai oferecer alguns equipamentos aos premiados, além de certificados que agregam valor aos queijos e facilitam a conquista de novos mercados. Os produtores classificados na categoria Bronze receberão um termômetro e um pHmetro. Quem conquistar a categoria Prata vai receber um lava-botas. Já para a categoria Ouro, o prêmio é um curso de análise sensorial. O concurso ainda vai oferecer uma viagem técnica (nacional ou internacional) para o produtor que vencer na categoria Super Ouro.

Ao participarem da competição têm, sobretudo, a oportunidade de aprimorar seus produtos e agregar valor, implementando melhorias na qualidade do leite e práticas e tecnologias de fabricação do queijo. O Paraná produz 13 milhões de litros de leite por dia. Deste volume, 6 milhões de litros são direcionados à fabricação de queijos.