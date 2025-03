Estado apresenta soluções sustentáveis no agro durante o Smart City

Iniciativas inteligentes que podem ajudar no meio rural e que também contribuem na interação entre o campo e a cidade foram apresentadas nesta quinta-feira (27) no Smart City Expo Curitiba 2025, que é o maior de cidades inteligentes na América do Sul. O Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) mostrou os projetos de casas rurais sustentáveis e o de transformação de dejetos animais em biogás e biometano.

No painel Madeira Engenheirada: Construções Sustentáveis, o chefe do Departamento de Florestas Plantadas (Deflop), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Breno Menezes de Campos, falou sobre o projeto Casa Rural Sustentável, que está em fase de prova de conceito, com um comitê de avaliação, para entregar um produto de qualidade. Ele visa o aproveitamento das florestas plantadas do Estado para atender a população mais vulnerável das zonas rurais com casas.

“Queremos usar uma matéria-prima renovável, aliada aos pilares de meio ambiente e sustentabilidade, dentro da visão estratégica do governo e da Seab para atender a população rural mais vulnerável e os povos tradicionais”, disse Campos. “Vamos construir casas em madeira engenheirada, com madeira oriunda de florestas plantadas, permitindo a preservação das florestas nativas, a conservação do solo e a geração de renda, além de oferecer moradia digna no campo”.

Atualmente o Paraná tem 33 mil hectares de florestas plantadas em áreas do Estado. Desse total, 16 mil hectares são pinus, sendo que 5 mil hectares já estão concedidos a empresas. A ideia do programa é que essas companhias paguem pela concessão com a construção das casas, entre outras iniciativas. Os representantes de duas dessas empresas – a Águia Florestal e a FCC Madeiras – também participaram do debate

BIOMETANO- Outro painel foi sobre "Sustentabilidade – Interligando o Campo às Cidades". O coordenador do Programa RenovaPR , Herlon Goelzer de Almeida, mostrou como o Paraná está evoluindo na transformação de dejetos animais em biogás e biometano e falou da possibilidade de o combustível dali resultante ser utilizado no transporte urbano.

Almeida comentou as perspectivas de crescimento populacional e de eventual aumento de renda para a classe média em países da Ásia. “Haverá mudança no perfil do consumidor e normalmente ele passa a consumir mais proteínas animais, o que ressalta a importância do Paraná nesse contexto”, afirmou. O Estado é o maior produtor de proteínas animais do Brasil.

Com isso há tendência de aumentar o volume de dejetos produzidos no campo. Mas o Paraná já se adiantou e passou a propor políticas públicas de transformação em combustível. “Ao longo do tempo isso sempre foi perdido, ficava no campo decompondo e emitindo metano na atmosfera, mas já estamos dando tratamento adequado e também com fim econômico”, disse.

Ele citou exemplos de vários produtores e cooperativas que já instalaram os biodigestores e estão garantindo maior renda com a venda do gás ou de fertilizantes feitos com as sobras. “É possível economia de 25% a 60% no custo por quilômetro quadrado com uso do biometano”, afirmou. “Nós podemos transformar a realidade local, com mais renda para o produtor e para os municípios, fazendo a economia circular”.

Uma das propostas é ter Corredores Rodoviários Sustentáveis no Paraná, que, além do gás natural, utilizem o biometano para movimentar as frotas rodoviárias paranaenses. O objetivo inicial é alcançar 4.586 quilômetros de estradas dentro do projeto, cruzando 147 municípios. Outras 159 cidades devem ser beneficiadas por estarem em um raio de até 20 quilômetros do corredor.

O coordenador do Programa RenovaPR salientou a necessidade de produtores, agroindústrias integradoras, cooperativas, governo do Estado e prefeituras estarem unidas para transformar o que ainda é passivo ambiental em um produto que gera renda e melhoria nas condições sustentáveis do planeta. “As prefeituras ainda podem utilizar o biometano para baratear o transporte público”, sugeriu.