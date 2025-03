Governo do Tocantins e Ministério do Desenvolvimento Agrário promovem seminário sobre Bioeconomia

Cadeias de valores da sociobiodiversidade envolvem diversos produtos naturais do cerrado tocantinense - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), promove no dia 27 de março, a partir das 8h30, o Seminário de Bioeconomia, em Palmas. O evento será realizado no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

O evento tem como objetivo fortalecer as cadeias de valor da sociobiodiversidade, com enfoque no agroextrativismo, visando à geração de renda e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares do estado.

De acordo com a engenheira agrônoma da Seagro e uma das organizadoras do evento, Francisca Marta Barbosa, o seminário busca fortalecer as organizações agroextrativistas da agricultura familiar no Tocantins. “A intenção é estimular as atividades das cadeias da sociobiodiversidade, dando visibilidade ao trabalho das agroextrativistas, promovendo a geração de renda dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, baseado nos três pilares: ambiental, econômico e social”, explicou.

Programação e debates

No período da manhã, a primeira palestra abordará o tema central do seminário,Bioeconomia e Agricultura Familiar, ministrada pela pesquisadora e colaboradora da Fiocruz, Joseane Costa, e pela coordenadora-geral da Secretaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Luiza Arraes.

Na sequência, serão apresentadas as fases do projeto de Bioeconomia no Tocantins pela engenheira agrônoma da Seagro, Marta Barbosa e pela engenheira de Alimentos da Secretaria da Indústria e Comercio (Sics), Verônica França.

Já na parte da tarde, a Secretaria Estadual da Indústria e Comércio (Sics) apresentará o projeto Produtos da Terra. Em seguida, o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Marcos Túlio, detalhará as ações do Programa de Aquisição de Alimentos no Tocantins.

As discussões sobre as cadeias de valor da sociobiodiversidade contarão ainda com a participação do chefe de gabinete da Secretaria de Bioeconomia, ligada ao MDA, Daniel Bérgamo e a equipe técnica da Articulafito/Fiocruz/MDA.

Participantes

O evento espera reunir cerca de 300 participantes, entre agroextrativistas, agricultores familiares, comunidades quilombolas e indígenas, além de prefeitos e secretários municipais de agricultura. As inscrições serão realizadas no local do evento.

Exposição

Durante o seminário, haverá uma exposição de diversos produtos in natura e processados do Cerrado tocantinense, como biojoias, compotas, licores e doces de buriti, caju, murici e mangaba, além de geleias, produtos derivados do pequi, bolos variados e artesanato de capim-dourado e coco babaçu.

Grupo Gestor e parceiros

Na ocasião, será criado e formalizado o Grupo Gestor, composto por representantes das seguintes instituições: MDA, Seagro, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Embrapa, Associação das Mulheres Unidas do Jalapão (AMA Cantão), Projeto de Assentamento PA Mariana, Consaúde/EFA de Porto Nacional, Articulafito/Fiocruz e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Cadeias de valor da sociobiodiversidade

As cadeias de valor da sociobiodiversidade representam a integração sustentável de produtos e serviços originados da biodiversidade, com foco na valorização do conhecimento tradicional e na inclusão social de comunidades agroextrativistas, indígenas e quilombolas. Elas envolvem todas as etapas da produção, desde a coleta, manejo e beneficiamento até a comercialização, garantindo que os benefícios econômicos sejam distribuídos de forma justa entre os envolvidos.

Além disso, essas cadeias promovem a conservação dos ecossistemas, agregando valor aos recursos naturais por meio do uso sustentável e incentivando políticas que equilibram desenvolvimento econômico, proteção ambiental e fortalecimento cultural das populações tradicionais.