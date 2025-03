Produção de soja em Santa Catarina cresceu 275% nos últimos 12 anos

Além do aumento significativo na produção, a área plantada cresceu também mais de 60% desde 2012 – Fotos: Rafael Althoff / Epagri

A soja vem ganhando cada vez mais espaço no agronegócio catarinense, principalmente em áreas que antes eram usadas para o plantio de milho. De acordo com dados do Observatório Agro Catarinense , ao longo dos últimos 12 anos, Santa Catarina aumentou em 275,8% a produção do grão e 60,5% a área plantada. Para a primeira safra 2024/2025 da cultura no estado, segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola ( Epagri/Cepa ) estima, o grão teve um aumento de 2,62% na área plantada, 9,79% na produtividade média e um aumento de 12,67% na quantidade produzida.

Conforme o engenheiro-agrônomo João Alves, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, esta elevação se deve pela valorização do grão no mercado internacional. “A maior estabilidade de preços frente a outras commodities é um aspecto que tem motivado os produtores a ampliarem suas áreas de plantio”, explica Alves.

Nos gráficos abaixo, retirados do Observatório Agro Catarinense , é possível visualizar a evolução da cultura no estado desde 2012.

Giro da Safra de Soja

Esta semana, de 17 a 20 de março, a Epagri/Cepa e o Sicoob Central SC/RS estão promovendo o Giro da Safra de soja 2024/2025, com o objetivo de avaliar a produtividade da cultura no Planalto Norte de Santa Catarina.

Por meio do Giro da Safra, a Epagri/Cepa aprimora seu sistema de monitoramento com dados mais assertivos. Para isso, são levantadas informações a campo em uma amostra probabilística composta de 50 lavouras distribuídas nos municípios de Mafra (12), Canoinhas (8), Itaiópolis (9), Irienópolis (4), Papanduva (5), Major Vieira (3), Rio Negrinho (5) e Porto União (3). Na quinta, 20, acontecerá, em Mafra, o encerramento do evento com a apresentação dos resultados parciais das análises realizadas no decorrer do Giro.

Produção no Planalto Norte

A região do Planalto Norte de Santa Catarina é a maior produtora de soja no estado: no ano passado colheu cerca de 586 mil toneladas em 171 mil hectares de área plantada, conforme dados do Observatório Agro Catarinense . A Epagri/Cepa aponta que, nesta primeira safra de soja 2024/2025, a estimativa de área plantada em Mafra é superior a 34 mil hectares e a produção de 122.717 toneladas, seguida de Canoinhas com 28.500 hectares plantados e produção de quase 107 mil toneladas do grão. As informações atualizadas das demais cidades e regiões de Santa Catarina podem ser acessadas no site do InfoAgro .

Por Cristiele Deckert, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

