Verão Gastronômico em Japurá movimenta economia das agroindústrias familiares

A 4ª edição do Verão Gastronômico, em Japurá, no Noroeste do Estado, movimentou R$ 133,9 mil com agroindústrias familiares entre 14 e 16 de março. No evento foram apresentadas variedades de pratos, além de artesanatos, flores e produtos diversificados.

Promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e Prefeitura de Japurá, o evento contou com 20 agroindústrias de 15 municípios que reuniram mais de 3 mil pessoas nos três dias.

O chefe do Núcleo Regional da Seab em Cianorte, Francisco Cascardo Neto, destacou a importância do evento para o turismo rural. “Em um momento em que o Paraná vem redescobrindo o turismo rural como promotor de desenvolvimento econômico e social através da diversificação da atividade rural e geração de renda, o verão gastronômico se consolida como ferramenta de desenvolvimento rural”, disse.

Cascardo salientou também os benefícios do evento para as agroindústrias, ao afirmar que as 20 agroindústrias familiares presentes tiveram oportunidade de ampliar seu potencial de mercado. “É o Paraná valorizando e trazendo alternativas para nossos pequenos produtores” afirmou.

O carro-chefe foram os pratos salgados, que movimentaram sozinhos cerca de R$ 64,8 mil, seguido de cervejas artesanais, com R$ 22,8 mil, e de bebidas diversas como vinhos paranaenses, cafés especiais, sucos naturais etc., com R$ 21,1 mil.

O evento também contou com premiação dos três melhores pratos salgados, o melhor doce e a melhor cerveja artesanal, avaliados por uma equipe de jurados técnicos selecionados pela organização. Entre os critérios para a seleção estavam apresentação, originalidade, textura, criatividade, aroma e sabor.

PROJETO ESTAÇÃO GASTRONÔMICA– O projeto Estação Gastronômica é composto pelo verão gastronômico, outono gastronômico, inverno gastronômico e primavera gastronômica.

Segundo o técnico do IDR-Paraná e coordenador do evento, Sidney Valeriano, o projeto visa fomentar a gastronomia rural utilizando matéria-prima produzida no Paraná. “Tem por objetivo valorizar os produtos regionais, o saber-fazer e a história cultural da população, estimulando o uso do alimento e suas infinitas possibilidades de preparo”, disse.

A programação se destaca pela arena gastronômica, que apresenta serviços de pratos salgados, doces, bebidas artesanais, mas também apresentas outros atrativos como a feira de produtos da agroindústria, artesanato rural, plantas ornamentais, apresentações culturais e outros entretenimentos.