Com investimento de R$ 9 milhões, Estado renova frota da Adapar com 70 veículos novos

O vice-governador Darci Piana entregou nesta quarta-feira (19), no Palácio Iguaçu, 70 novos veículos modelo Renault/Duster para renovação da frota da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O investimento, com recursos próprios da Adapar, foi de R$ 9 milhões. Desde 2019, são quase 300 veículos entregues à agência.

A modernização da frota é essencial para garantir a agilidade e segurança no trabalho dos fiscais e técnicos da Adapar, que precisam percorrer longas distâncias para inspeções em propriedades rurais, unidades produtivas e estabelecimentos comerciais. A agência atua de forma integrada na vigilância da saúde animal, sanidade vegetal, segurança dos alimentos e fiscalização de insumos agropecuários, estabelecendo uma rede de proteção que beneficia toda a sociedade paranaense.

Piana destacou que os novos veículos reforçam o trabalho de excelência produzido pela agência. “A Adapar tem a missão de cuidar da sanidade animal e do que é produzido na lavoura e tem feito isso com maestria. Ficamos orgulhosos de contarmos com uma divisão da agricultura que tem a competência respeitada no Brasil e no mundo inteiro”, afirmou.

“São 183 países e territórios que compram os produtos do nosso Estado, e sabem que quando compram têm a garantia de uma entidade que faz o cuidado da saúde, tanto animal quanto dos produtos que nós produzimos, como feijão, laranja, soja, trigo, milho, entre outros”, acrescentou o vice-governador.

O investimento faz parte do Plano de Renovação de Veículos da Adapar e contemplará os 23 Escritórios Regionais, além da sede em Curitiba. Com as 70 Renault/Duster entregues nesta quarta-feira, a Adapar chega a 298 novos veículos na frota desde 2019. Eles são fundamentais para o transporte de equipamentos especializados, insumos para controle sanitário e materiais para coleta de amostras laboratoriais.

“Esses novos veículos completam uma reposição que estamos fazendo, permitindo que os nossos fiscais e os auxiliares de fiscalização possam ter uma infraestrutura de veículos para poder se deslocar a todos os pontos do Estado”, afirmou o diretor-presidente da Adapar, Otamir César Martins. “Tínhamos veículos com mais de 15 anos de uso, e hoje nós recolhemos todos eles, permitindo uma maior facilidade de deslocamento, em função do nosso trabalho, que hoje é de vigilância, não permitindo a entrada de doenças no Estado”.

A nova frota fortalece a capacidade de resposta da Adapar em situações emergenciais, como o controle de surtos de doenças ou pragas que possam ameaçar a sanidade dos rebanhos e lavouras paranaenses. Essa agilidade é crucial para manter os status sanitários diferenciados que o Paraná conquistou, como a área livre de febre aftosa sem vacinação.

Com veículos novos e adequados à realidade, os técnicos e profissionais vão poder atuar de forma mais ágil e segura, promovendo a segurança alimentar da população, a proteção da saúde pública e do meio ambiente, além de promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do setor agropecuário paranaense.

Os investimentos também passam pelo parque tecnológico da Adapar. Nos últimos dois anos, computadores e tablets utilizados pelos servidores foram renovados, com investimento superior a R$ 5 milhões. Outra novidade é que o sistema para gestão do controle da sanidade animal e vegetal será atualizado, melhorando as funcionalidades e o trabalho das equipes da agência.