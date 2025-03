229 sericicultoras tiveram inscrições aprovadas no concurso Seda Paraná

O Concurso Seda Paraná, promovido pelo Governo do Estado, tem 229 sericicultoras (produtoras do bicho-da-seda) concorrentes. Elas tiveram as inscrições aprovadas durante o período de registro. O desempenho delas será avaliado pelas produções de agosto de 2024 a 30 de maio de 2025, e as duas que se destacarem ganharão uma viagem à França, onde vão participar do Festival da Seda, em Lyon.

As inscrições foram encerradas no início do mês e o resultado está disponível no site da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), que organiza o concurso junto com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater ( IDR-Paraná ).

As produtoras que foram aprovadas recebem um link pessoal e senha de acesso para cumprir o compromisso de inserir, mensalmente, as notas que confirmam o volume de venda de casulos e o teor de seda.

A partir daí será feito o lançamento das informações em uma planilha que vai levantar as maiores produções, assim como os maiores teores de seda. Uma comissão técnica vai analisar a produção e os teores, indicando as produtoras vencedoras. A cerimônia de premiação ocorrerá em agosto e a viagem em novembro de 2025.

NÚMEROS– O Paraná é líder nacional na sericicultura, produzindo 86% da seda do Brasil, seguido por São Paulo (10%) e Mato Grosso (4%). Grande parte dessa produção tem origem em propriedades familiares, onde a sericicultura é uma forma de diversificar a produção, e as mulheres são parte importante dessa cadeia produtiva.

O fio de seda paranaense é exportado para a França, Itália, Japão, Índia e China. Em 2023 a sericicultura rendeu R$ 39,2 milhões, com a produção de 1,4 mil toneladas, de acordo com dados do Departamento de Economia Rural (Deral).

O município de Nova Esperança, no Noroeste do Estado, considerado capital nacional da seda, lidera a produção com 138,8 toneladas de casulos produzidos, em 277,6 hectares, que geraram um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 4,1 milhões no ano passado. Dos 399 municípios paranaenses, 153 atuam com a sericicultura.