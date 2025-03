Governo divulga pontuação dos projetos apresentados para o Compra Direta Paraná 2025

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, divulgou nesta segunda feira (17) a pontuação dos projetos apresentados para o programa Compra Direta do Paraná, as organizações não classificadas e as inabitadas.

Por meio dele serão adquiridos 10 grupos de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à rede socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e hospitais filantrópicos, entre outros.

O Estado recebeu projetos de 202 organizações da agricultura familiar nesta edição. Dessas, 186 foram aprovadas para a próxima etapa. Caso haja discordância da pontuação publicada, da inabilitação ou da desclassificação, há a possibilidade da apresentação de recurso até a próxima quinta-feira (20/03), por meio do endereço eletrônico [email protected].

É recomendável que neste período as organizações revisem seus projetos e sinalizem se houver interesse por desistências de municípios seja por dificuldade de logística, por extrapolar o valor por produtor ou por organização, fazendo-o pelo mesmo endereço eletrônico.

A classificação final deverá ser publicada na próxima semana, e irá considerar apenas as organizações que preencherem todos os requisitos do edital. Estima-se que a contratação e início do fornecimento ocorra em meados de abril.