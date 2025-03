Vice-governadora reafirma compromisso do Estado com a cultura e a educação no aniversário de 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

Fotos: Richard Casas /GVG

Durante a comemoração dos 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a vice-governadora Marilisa Boehm reafirmou o compromisso do Governo do Estado em manter o apoio à cultura e a educação. O evento, que contou com a apresentação do balé O Lago dos Cisnes, foi realizado no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, na noite deste sábado, 15.



“Eu e o governador Jorginho Mello, que também é um grande apoiador e incentivador da arte e da cultura, temos a certeza de que investir na arte é investir no futuro. Por isso, no último dia 9 ele autorizou o repasse de R$ 5 milhões para o Teatro Bolshoi, valor que será repassado pela Fundação Catarinense de Cultura. O Governo do Estado reconhece a importância da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que é um verdadeiro patrimônio cultural de nosso estado e de todo o país”, comentou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Marilisa citou ainda que, desde sua fundação em 15 de março de 2000, a única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia tem sido um exemplo de excelência, disciplina e transformação por meio da arte. “Ao longo dessas duas décadas e meia, a escola formou centenas de bailarinos e cidadãos, proporcionando oportunidades únicas para jovens talentos brasileiros e estrangeiros”, ressaltou. De acordo com ela, a relevância da instituição é ainda mais ampla do que manter viva a tradição do balé clássico, pois o trabalho sério e dedicado da escola também contribui para o desenvolvimento social e cultural do Brasil.



Para a vice-governadora, outro fator que merece ser aplaudido é o trabalho social que a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza. Os alunos, selecionados anualmente, recebem 100% de bolsas de estudo, além de outros benefícios para se dedicarem ao aprendizado. “Quero parabenizar cada professor, colaborador, aluno e ex-aluno que fazem parte dessa trajetória. Vocês são responsáveis por levar o nome de Joinville e de Santa Catarina para o mundo, mostrando que o talento e a arte não conhecem fronteiras”, concluiu.

Foto: Reprodução/Secom SC

