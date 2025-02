MPRO discute melhorias na saúde pública em reunião com instituições em Porto Velho

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) reuniu-se, na segunda-feira (24/2), em Porto Velho, com representantes de instituições ligadas à saúde para discutir medidas de aprimoramento no atendimento da rede pública estadual. O encontro foi conduzido pelo promotor de Justiça Leandro da Costa Gandolfo, titular da 13ª Promotoria de Justiça – Curadoria da Saúde Estadual. Participaram integrantes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), hospitais estaduais, conselhos profissionais e outras entidades.

Entre os temas abordados, destacaram-se as obras de reforma e ampliação no Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) e Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron). O MPRO acompanha as providências da Sesau para a melhoria das instalações, especialmente das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Também foi discutida a necessidade de adequações nas medidas de prevenção e combate a incêndios nas unidades de saúde.