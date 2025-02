Banda do Vai Quem Quer leva alegria às crianças internadas no Hospital Infantil Cosme e Damião

Alegria e diversão em momento nada fáceis, para crianças que estão internadas, muitas delas há mais de quatro anos, além dos pais e dos próprios funcionários do Hospital Infantil Cosme e Damião, que se desdobram entre um plantão e outro para não deixar nenhum dos pequenos pacientes sem atendimento. Foi com essa proposta que a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) realizou uma ação social no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), em Porto Velho, na última segunda-feira (25), onde parte da banda, musas, a corte do Rei Momo e animadoras infantis ofereceram uma tarde de muitas marchinhas de Carnaval e músicas infantojuvenis para cerca de 80 crianças.

De acordo com Siça Andrade, presidente da BVQQ, a história da banda inclui diversas ações sociais, além da folia que acontece na avenida, tradicionalmente, no sábado de Carnaval. “Temos a ideia de expandir o nosso social. Como parte disso, atendemos o convite da direção do HICD e viemos proporcionar esse momento especial para as crianças, familiares e servidores”, disse.

Internadas na unidade hospitalar, as crianças passam por momentos delicados. Segundo o Dr. Reginaldo Lourenço, médico pediatra e diretor do HICD, a ação é muito importante para os pacientes que não conseguem estar em eventos externos por estarem em tratamento médico.

“Temos crianças aqui que têm internações rápidas e também crianças que moram na unidade há meses ou anos. Trazer um pouco da cultura brasileira, desse momento mágico do Carnaval, da alegria, do amor e do acolhimento é fundamental. Estou muito feliz mesmo porque o contato com o pessoal da banda foi ótimo e eles aceitaram o nosso pedido”.

Roni Carvalho

PARCERIA

Para ampliar os festejos exclusivos aos pacientes do HICD, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), auxiliou na realização da atividade.

DOAÇÃO

Os adereços carnavalescos que coloriram o espaço e também copos personalizados foram doados pela empresa Nasapan Festas.

Roni Carvalho

O GRANDE DIA E ABADÁS

No próximo sábado (1º de março), o desfile da BVQQ acontece com concentração às 15h, na Praça das Caixas D'água, no Centro da capital. O percurso do desfile compreenderá as ruas Carlos Gomes, Joaquim Nabuco e Avenida 7 de Setembro, com encerramento e dispersão na intersecção da 7 de Setembro com a rua Rogério Weber. Os abadás já estão disponíveis por R$ 100 na Sede/Museu da BVQQ (Av. Joaquim Nabuco, 2368 – Centro), Nasapan Festas e Nova Era Supermercados (em todas as unidades).

PATROCINADORES

· Brahma

· O Boticário

· MAC Dubas Lanches

· OuMais Energy Drink

· Água Mineral Kaiary

· Versátil Comunicação Visual

· R1 Eventos

· Brasil Digital

· Gran Sapore Gourmet

· J Instaladora 3M

· Fortaleza do Camarão

· Nova Era Supermercados

. Tendas Silva

. Nasapan

. Quintal do Madeira (Porto Velho Shopping)