Apoio de Cirone Deiró vai garantir tratamento oftalmológico para idosos da São Camilo

Os idosos da Casa de Acolhida São Camilo, localizada em Cacoal, vão receber atendimento na realização de cirurgias de cataratas e no tratamento de outras doenças oftalmológicas. O serviço deverá ser oferecido com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), por meio de emenda parlamentar. “Estamos muito agradecidos pela generosa disponibilização do deputado em destinar os recursos, nesse gesto que demonstra um profundo compromisso com o bem estar da nossa população idosa”, disse Santa Selma Rodrigues Bordinhon, diretora da instituição.



A diretora informou que o atendimento deverá ser prestado por um instituto oftalmológico de Cacoal. Ela explicou que os procedimentos cirúrgicos de cataratas e outros tratamentos oftalmológicos são essenciais para garantir a qualidade de vida dos idosos. Segundo a diretora, muitos deles enfrentam sérias dificuldades visuais, que impactam não apenas sua autonomia, mas também sua saúde mental. “A limitação na visão muitas vezes leva ao isolamento, à tristeza e até à depressão”, disse Santa Selma, acrescentando que “esse tratamento não apenas permitirá que nossos acolhidos enxerguem melhor, mas também contribuirá significativamente para a melhoria do estado emocional e mental deles”.



A Casa de Acolhida São Camilo é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), fundada há 22 anos, em Cacoal. A entidade tem o objetivo de acolher moradores de rua, proporcionando atenção à saúde física e mental deles. Com uma missão voltada para a reintegração social, busca resgatar a dignidade das pessoas excluídas, promovendo seu valor como seres humanos. Atende atualmente 74 acolhidos, sendo 60 homens e 14 mulheres. “Com o apoio do deputado Cirone, fortaleceremos ainda mais nossa missão de cuidar, com respeito, daqueles que já contribuíram tanto para a sociedade”, disse Santa Selma.