Jean Mendonça destaca posse do desembargador Gilberto Barbosa na presidência do Colégio de Corregedores do Brasil

Na última quinta-feira, 20 de fevereiro, o desembargador Gilberto Barbosa tomou posse como presidente do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE). A cerimônia ocorreu na sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, e contou com a presença de autoridades, incluindo o deputado e advogado Jean Mendonça, que destacou a relevância do cargo para a magistratura de Rondônia.

Em seu discurso, o desembargador Gilberto Barbosa enfatizou a necessidade de os corregedores manterem um olhar atento às diferenças regionais e seguirem firmes no propósito de garantir a aplicação uniforme e justa da lei. “Na condição de guardiões do equilíbrio institucional, os integrantes das corregedorias devem promover a integridade e a eficiência do sistema de justiça”, declarou.

O deputado Jean Mendonça celebrou a posse como sendo um momento histórico para o Judiciário brasileiro e para o estado de Rondônia. “Foi uma honra participar desse momento importante, marcado pela relevância do cargo que o desembargador Gilberto Barbosa ocupará no cenário do Judiciário brasileiro”, afirmou. Mendonça também desejou sucesso ao novo presidente em sua missão à frente do CCOGE.

Gilberto Barbosa é desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) desde 2011 e assumiu o cargo de corregedor-geral para o biênio 2024/2025. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Católica de Direito de Santos, ele possui especializações em Direito Processual Civil e em Direito Constitucional e Administrativo.

A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), senador Marcos Rogério (PL), presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Miguel Raduan, procurador de Justiça, Ivanildo de Oliveira e desembargador Roosevelt Queiroz.

Além de Gilberto Barbosa, a comissão executiva do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil-CCOGE para o exercício de 2025 conta com desembargadores de diversos estados do país.

Entre os membros estão:

1.º vice-presidente: desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli (Santa Catarina);

2.º vice-presidente: desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos (Maranhão);

1.º tesoureiro: desembargador José Luiz Leite Lindote (Mato Grosso);

2.º tesoureiro: desembargador Francisco Bandeira de Mello (Pernambuco);

1.º secretário: desembargador Roberto Maynard Frank (Bahia);

2.º secretário: desembargador Francisco Eduardo Loureiro (São Paulo).