Banda do Vai Quem Quer ganha rótulo especial em garrafas de água mineral em 2025

Para marcar a história, o selo da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) agora está acessível aos foliões ou os que consomem água mineral no dia a dia que celebram o carnaval hidratados. Na última semana, foi apresentado o primeiro lote de garrafas do produto pela Águas Kaiary, patrocinadora do desfile em 2025, e que agora está disponível para os consumidores rondonienses.

A homenagem surpreendeu a presidente da BVQQ, Siça Andrade, e provocou emoções. “Fomos surpreendidos e estamos honrados por tudo isso. A parceria com as marcas Água Mineral Kaiary e OuMais Energy Drink já existe há alguns anos e, agora trouxe ainda mais brilho para essa festa incrível que ano após ano, vem ultrapassando limites para fazer do nosso carnaval um espetáculo único”, declarou Siça.

O legado do fundador da BVQQ, Manoel Mendonça, o conhecido general “Manelão”, segue sendo eternizado com esse "mimo" em formato de garrafa. Em 2025, são celebrados os 45 anos do bloco, considerado o maior bloco carnavalesco da região.

“Desde já agradecemos, em nome do Grupo Dydyo, mais uma vez essa oportunidade de poder fazer parte da cultura e história da nossa região. Agora, nos tornamos o primeiro e único bloco carnavalesco a ter sua marca estampada em uma garrafa de água mineral em todo o território amazônico”, disse Herbeti Carvalho, Gestor de Marketing da Águas Kaiary.

Ofertas

As garrafas poderão ser adquiridas em todos os estabelecimentos comerciais que ofertam o produto, entre eles, no Nova Era Supermercados (todas as unidades), também patrocinador da BVQQ.

Sobre a Kaiary

Fundada em 1979 em Porto Velho, a Água Mineral Kaiary é a primeira indústria do estado. Desde então, mantém sua trajetória de pioneirismo, preservação e inovação constante, para cumprir a missão de levar um produto de qualidade aos consumidores de Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso e Roraima. Para saber mais, acesse: www.dydyo.com.br/aguas-kaiary

Últimas unidades do 2º lote de Abadá

As últimas unidades de abadás do 2º lote estão se esgotando. Por isso, a diretoria da BVQQ orienta que os foliões não deixem para a última hora e que aproveitem a folia em segurança, dentro da corda. Atualmente, o abadá está sendo vendido por R$ 100 e pode ser pago em dinheiro, cartão de débito/crédito e via PIX. Os abadás estão à venda nos seguintes locais: Sede/Museu da BVQQ (Av. Joaquim Nabuco, 2368 – Centro), Nasapan Festas e Nova Era Supermercados (todas as unidades).

Sobre a Banda

Celebrando 45 anos de história em 2025, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) é um pilar da cultura popular da capital rondoniense. Ao longo das décadas, a BVQQ tem mantido viva a tradição do Carnaval de rua e contribuído para a valorização das marchinhas, encantando gerações de foliões. É considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia (Projeto de Lei nº105/2019) e Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho (Projeto de Lei nº 3.840/2019).

Patrocinadores

