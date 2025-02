Com o apoio do governo do Acre, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de fomento à cultura, e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a Central de Slam Acre promove a 12ª edição do projeto “Poesia que Escurece”, iniciativa que já formou mais de mil alunos no estado.

Com apoio do Estado, projeto “Poesia que Escurece” capacita jovens do Acre em escrita criativa e produção de zines. Foto: reprodução

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, 30 jovens poetas do Acre participarão de oficinas de escrita criativa, poesia falada e produção de zines, explorando a poesia como ferramenta de expressão e resistência.

O projeto tem como objetivo incentivar a produção literária e fortalecer a identidade cultural da juventude periférica, utilizando a metodologia da “escrevivência”, conceito criado pela escritora Conceição Evaristo. Essa abordagem valoriza a experiência de vida dos participantes como matéria-prima para a escrita, promovendo um ensino não formal que trabalha temas sociais como raça, classe, gênero, justiça climática e acessibilidade.

Linguista e escritora brasileira, Conceição Evaristo. Foto: Mário Ladeira/Trip editora

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destacou a importância do projeto para a população mais jovem e criativa. “Temos a satisfação de ver a diversidade nas ações financiadas pela Aldir Blanc (PNAB) em nosso estado. Um projeto como o “Poesia que Escurece” abrange a juventude da nossa periferia e atua na valorização das vivências, fortalecendo suas identidades. Isso para nós é muito gratificante!”, afirmou.

Criatividade e autoestima por meio da poesia

Integrado às ações da Central de Slam Acre, coletivo que fomenta a poesia falada no estado, o “Poesia que Escurece” é direcionado a jovens de 15 a 25 anos e busca estimular a criatividade, o pensamento crítico e a construção da autoestima por meio da arte da palavra.

“Poesia que Escurece” é direcionado a jovens de 15 a 25 anos e busca estimular a criatividade, o pensamento crítico e a construção da autoestima por meio da arte da palavra. Foto: cedida.

Além das oficinas de escrita e performance, os participantes terão contato com elementos da cultura do slam, movimento que transforma a poesia em um ato performático e acessível.

São 30 jovens poetas do Acre que participarão de oficinas de escrita criativa, poesia falada e produção de zines, explorando a poesia como ferramenta de expressão e resistência. Foto: cedida

“A Central de Slam tem um trabalho de quase 8 anos no Acre. O projeto tem sido um espaço seguro para pessoas expressarem suas vivências usando a escrita criativa. Tudo isso é graças à união do coletivo, que tem um objetivo de levar acesso à arte por meio da educação popular”, destaca Natielly Castro, coordenadora da Central de Slam Acre.

Da esquerda para a direita, Natielly Castro, coordenadora da Central de Slam Acre, e o poeta Mateus Brito, conhecido como MB. Foto: cedida

Como palestrante, Natielly afirma que a formação representa um espaço essencial de troca e valorização de narrativas periféricas. “A poesia é um meio de expressar nossas experiências, sentimentos e construções de mundo. As oficinas oferecem discussões sobre identidade racial, regional e socioeconômica, destacando potências criativas marginalizadas. É uma forma de esperançar a juventude e fortalecer a autoestima”, conclui.

Encerramento com campeonato estadual de poesia falada

Como culminância da formação, os participantes se apresentarão no Campeonato Estadual de Poesia Falada, Slam, que ocorrerá no dia 23 de fevereiro, no Casarão, localizado na Avenida Brasil, nº 310, centro de Rio Branco.

Campeonato de Poesia Falada será no dia 23 de fevereiro, no Casarão. Foto: reprodução

O evento é aberto ao público, e pretende dar visibilidade ao talento dos jovens poetas, proporcionando um espaço de troca e valorização da arte periférica.

Serviço

Oficinas de Escrita Criativa

Datas: 20 e 21 de fevereiro (oficinas)

Local: Instituto Federal do Acre (Ifac), Av. Brasil, nº 920, bairro Xavier Maia.

Horário: 8h às 17h

Campeonato Estadual de Slam

Datas: 23 de fevereiro (campeonato estadual)

Local: O Casarão, localizado na Avenida Brasil, nº 310, Centro de Rio Branco.

Horário: 18h às 22h

The post Com apoio do Estado, projeto ‘Poesia que Escurece’ capacita jovens do Acre em escrita criativa e produção de zines appeared first on Noticias do Acre .