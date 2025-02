Com selo Susaf, frigorífico de Pato Branco vai expandir produção de pescados

A Pescados União, empresa que produz, abate e comercializa pescados em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, a partir de agora poderá expandir as vendas para todo o Paraná. Ela é a 107ª agroindústria familiar do Estado a receber o selo Susaf (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte).

O sonho da indústria é tão grande quanto as possibilidades que se abriram com a certificação. De um universo potencial de cerca de 95 mil consumidores em Pato Branco, ela passa a ter como clientes 11,4 milhões de paranaenses. Não à toa há projeção de dobrar o número de produção e o de funcionários, além da perspectiva de novos produtores iniciarem a criação de tilápia para abastecer o frigorífico.

A entrega do selo foi feita na segunda-feira (17) no escritório regional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). “Quero destacar a importância de todo o Sistema de Agricultura do Estado no processo, com o pessoal de extensão do IDR-Paraná e a ação de vigilância da Adapar”, disse a chefe do Núcleo Regional da Seab em Pato Branco, Leunira Viganó Tesser.

Segundo ela, todos os prefeitos foram visitados na região Sudoeste recebendo orientação sobre a importância de fazerem a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE). “Foi tarefa de todos e o resultado está aí”, afirmou. Dos 15 municípios da regional de Pato Branco, nove já aderiram ao Susaf.

A adesão de Pato Branco aconteceu em 13 de dezembro e a primeira agroindústria a ser certificada foi a Pescados União. “A empresa ampliou o mercado para o Estado inteiro. Isso é um benefício grande para a agroindústria, que terá mais venda, mais renda, mais produtos para oferecer, melhorando as condições das famílias e da sociedade do município”, destacou o gerente da Adapar em Pato Branco, Pedro Tondo.

“Essa conquista é resultado de um longo processo, que levou cerca de dois anos para ser concluído”, explicou Vera Lucia Theodoro Marini, filha de Luiz Marini, um dos sócios da Pescados União, durante a solenidade. “Isso é muito importante tanto pela expansão do negócio quanto para divulgar nosso produto”. Ela atua diretamente na produção e no frigorífico instalado na propriedade familiar na zona rural.

CRESCIMENTO– A Pescados União foi criada em 2017 e vinha tentando ampliar o mercado. “Com a produção para venda só dentro do município não viabiliza o negócio”, disse o sócio Reginaldo Nunes de Oliveira, que atua na administração do empreendimento, na cidade. “Essa liberação por meio do Susaf foi essencial para a continuidade do negócio, senão não teria como”.

E não apenas para a continuidade, mas também para a expansão. Hoje há seis funcionários trabalhando diretamente na produção de mil quilos de tilápia por dia, com outros cinco ou seis que fazem serviços temporários. Para os próximos meses está prevista a dobra no volume de produção e na de empregados.

Dos pescados industrializados, 30% vêm de produção própria e 70% de parceiros criadores. Assim abre-se a possibilidade de esses aumentarem suas produções e de novos entrarem como fornecedores de tilápia. Os dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Seab, mostram que o Núcleo Regional de Pato Branco produziu 1.027 toneladas de tilápia em 2023, com Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 9,4 milhões.

A alimentação, a qualidade da água e toda a produção é acompanhada pela Pescados União, que também tem uma loja de agropecuária, desde a chegada dos alevinos até o abate. “E a gente garante a compra”, reforçou Oliveira.

Segundo ele, todos os supermercados de Pato Branco vendem os produtos de sua marca. “As redes queriam comprar de nós para vender também para fora do município, mas nós não podíamos vender”, ponderou. “Agora já começamos a negociação com algumas”.

SUSAF– O Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) é um programa do governo estadual criado em 2013, com a lei regulamentada em 2020. A adesão a ele é feita pelo município ou por consórcio de municípios, que garantem que o Serviço de Inspeção Municipal é de excelência e pode ser equiparado ao serviço oferecido pelo Estado.

Em razão disso as agroindústrias indicadas e certificadas por esse serviço podem vender para todo o Estado. O programa é destinado especialmente à agroindústria familiar e às de pequeno porte. Ao aderir ao sistema, as empresas se comprometem a seguir rigorosos padrões de produção e higiene, o que garante a segurança dos alimentos e a satisfação dos consumidores. A fiscalização é feita pelo poder público municipal.