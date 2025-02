O Carnaval da Família em Rio Branco já começa a ganhar forma. Em parceria entre o governo do Acre, a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), foi nomeada a comissão organizadora dos concursos dos blocos carnavalescos com bateria e da escolha da realeza do Carnaval. A nomeação, oficializada pela Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) por meio da Portaria nº 075/2025, no Diário Oficial do Estado (DOE), publicada nesta terça-feira, 18, reforça o compromisso conjunto com a valorização da cultura e da folia acreana.

Governo do Acre e parceiros lançam edital de concursos para blocos e realeza da folia no Carnaval da Família 2025. Foto: Marcos Vicentti

A comissão, que será responsável pela condução dos concursos dos blocos, é composta pelos servidores Leandro da Silva, Cleonice de Menezes e Dario de Souza Junior. Entre suas atribuições, estão a escolha da comissão julgadora e a deliberação em casos de descumprimento do regulamento ou situações omissas.

Júlio César de Farias é coordenador de eventos do governo. Foto: Ingrid Kelly/ Secom

O coordenador de eventos do governo, Júlio César de Farias, destacou que, por determinação do governador Gladson Camelí, o Carnaval 2025 será voltado para as famílias, com um forte esquema de segurança. “Teremos segurança privada e segurança pública, para garantir que todos possam brincar com tranquilidade. A parceria entre o governo do Estado, a Prefeitura de Rio Branco e a Acisa é essencial para a realização desse grande evento”, afirmou.

Inscrições para concursos dos blocos carnavalescos estão abertas

Além da nomeação da comissão, foi publicado no Diário Oficial da última terça-feira, 18, o edital para inscrição nos concursos dos blocos carnavalescos com bateria. Os interessados poderão se inscrever no período de sexta-feira, 21, a terça, 25, na Fundação Garibaldi Brasil, localizada na Rua Goldwasser Santos, bairro Bosque, em Rio Branco, das 7h às 14h.

Inscrições para concursos dos blocos carnavalescos estão abertas. Foto: Marcos Vicentti

Podem se inscrever na competição blocos que tenham, no mínimo, 20 ritmistas e 50 brincantes, incluindo todos os integrantes. A comissão de frente precisa ter oito pessoas, a alegoria uma pessoa, uma rainha de bateria e um porta-estandarte e bandeira.

Segundo a programação, o desfile dos blocos será realizado na noite de terça-feira, 4, na Praça da Revolução, na capital acreana.

Os blocos vencedores vão receber as seguintes premiações:

1º lugar: R$ 6.375,00 + troféu;

2º lugar: R$ 5.375,00 + troféu;

3º lugar: R$ 4.375,00 + troféu;

4º lugar: R$ 3.375,00 + troféu.

Carnaval da Família começa na sexta-feira, 28. Foto: Marcos Vicentti

Com essa iniciativa, o governo do Estado, a Prefeitura de Rio Branco e a Acisa demonstram o compromisso com o fortalecimento do carnaval local, fomentando a cultura e o entretenimento para a população.

