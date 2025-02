Epagri promove palestras sobre bovinocultura de leite e encontro de mulheres na ExpoXaxim

A Epagri estará presente na ExpoXaxim, evento realizado entre os dias 19 e 23, na cidade de Xaxim. A feira, que é uma das maiores do Oeste de Santa Catarina, conta com uma programação diversificada que abrange entretenimento, produtos, serviços e agronegócio. Confira as atividades promovidas pela Epagri na ExpoXaxim, que é realizada no Parque de Exposições Santo Valentino Mattiello, às margens da BR-282.

Bovinocultura de Leite em Foco

Nesta quarta-feira, na parte da tarde, serão realizadas palestras voltadas para a bovinocultura de leite. Cassio Marques de Valois, coordenador estadual do programa de pecuária da Epagri , comanda a fala “Bovinocultura de leite rentável e sustentável: um caminho a ser percorrido”. Por sua vez, o gerente do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Epagri/Cepaf) e presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite (CBQ) , Vagner Miranda Portes, aborda a “Importância do diagnóstico no controle de mastite bovina e sua relação com a qualidade do leite”.

O encontro é uma parceria entre a Epagri e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Xaxim.

Encontro de Mulheres

No sábado, dia 22 de fevereiro, às 15h, ocorre o Encontro de Mulheres. O evento que acontece no CTG Marca da Ferradura, será comandado pela psicóloga e palestrante Maritania Bagnara. O tema central deste encontro será “Mulheres que movem, inspiram e lideram”.

Foto: Reprodução/Secom SC

A ação é promovida pela Epagri em parceria com a Secretaria da Mulher, Juventude e Terceira Idade de Xaxim. O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas até a quinta-feira, dia 20 de fevereiro, através do WhatsApp (49) 3353-3128 (Epagri) ou (49) 99126-4808 (Secretaria da Mulher, Juventude e Terceira Idade de Xaxim).

Por Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Serviço:

O quê: Palestra Bovinocultura de Leite em Foco e Encontro de Mulheres

19 e 22 de fevereiro de 2025 Local: Parque de Exposições Santo Valentino Mattiello, às margens da BR-282.

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596