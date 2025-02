Trabalho de Regularização Fundiária Urbana inicia no Bairro Costa e Silva, em Porto Velho

Para dar continuidade ao trabalho de Regularização Fundiária Urbana no município de Porto Velho, o governo de Rondônia iniciou, na segunda-feira (17), as atividades no Bairro Costa e Silva, zona Norte da Capital. Uma equipe da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) está percorrendo as ruas do Bairro, e notificando os moradores que possuem processos de regularização fundiária em andamento no estado para apresentarem documentos pendentes. Os trabalhos seguem até o dia 21 de fevereiro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o título definitivo da propriedade é um direito do cidadão. “O governo tem trabalhado para garantir esse direito à população rondoniense, para que ela possa usufruir dos benefícios e ter mais segurança jurídica.”

O morador Francisco Barros deixou claro o contentamento em receber a equipe, e afirmou que vai ser possível realizar um sonho com o título definitivo do seu imóvel. “Com o título em mãos, vou dispor dos benefícios como financiamentos e reforma da minha casa.” Ana Fátima Gomes, também recebeu a equipe com alegria e demonstrou entusiasmo ao saber que vai ter a titularidade do seu imóvel.

A assessora administrativa da Sepat, Driele Noronha Cruz Lopes, evidenciou que a equipe tem sido bem recebida e a coleta de informações tem sido satisfatória. “Nosso trabalho é notificar, tirar dúvidas e informar qual documentação apresentar para completar o processo de regularização”, explicou.

DOCUMENTAÇÃO

Os moradores com processos de regularização fundiária em andamento no estado devem comparecer à unidade do Tudo Aqui, localizada em um estabelecimento comercial na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, no Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, para regularizar a documentação.