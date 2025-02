Com investimento de mais de R$ 400 mil, governo de RO entrega kits profissionais para concluintes de cursos do Vencer em Porto Velho

Em cerimônia marcada para as 19h, desta terça-feira (18), no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, em Porto Velho, o governo do estado realizará, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a entrega dos kits profissionais aos alunos formados pelo programa Vencer, na primeira etapa realizada em 2024. Ao todo, 493 concluintes de 13 cursos receberão o material para que possam iniciar ou aprimorar suas atividades no mercado de trabalho ou empreender. O investimento do governo de Rondônia com a compra dos materiais e equipamentos foi de R$ 468.259,04 mil.

Os novos profissionais beneficiários do programa estadual Vencer estão habilitados como:

Mestre de obras;

Cabeleireiro;

Manicure e pedicure;

Maquiador;

Eletricista de redes de distribuição de energia elétrica;

Eletricista industrial;

Mecânico de veículos leves;

Mecânico de motocicletas;

Mecânico de manutenção de motores a diesel;

Costureiro industrial do vestuário;

Assistente de logística;

Assistente financeiro; e

Operador de computador.

No ato de recebimento, todos assinarão uma declaração assumindo inteira responsabilidade pela limpeza e conservação do bem, além de ter ciência que é proibido vender, alugar, ceder ou doar os equipamentos. Além do kit no final do curso, o governo contempla os alunos do Vencer com o material didático e auxílio mensal de R$ 200 durante um ano, independente do tempo de duração do curso.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que, o Vencer foi lançado em janeiro de 2024, por meio da Seas, com foco na inclusão produtiva, geração de emprego e renda e a erradicação da pobreza. “Com o programa, o governo promove o fortalecimento e a autonomia da população vulnerável inscrita no Cadastro Único, dando oportunidade de qualificação e capacitação profissional, gratuitamente, facilitando assim, o ingresso no mercado de trabalho para jovens e adultos a partir dos 16 anos”, evidenciou, lembrando que foram abertas na primeira etapa; 10 mil vagas em 45 cursos de 13 eixos diferentes.

PARTICIPAÇÃO

Inicialmente, 6.910 pessoas demonstraram interesse em participar, realizando a inscrição nos 10 municípios polos, mas apenas 2.095 confirmaram com a matrícula no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), responsáveis pela ministração das aulas, enquanto 854 concluíram o curso pretendido.

A secretária da Seas, Luana Rocha salientou que, “a oferta desses cursos foi feita com base na demanda de cada município polo com o intuito de garantir aos participantes acesso mais fácil ao mercado de trabalho, para quem possam ter melhor qualidade de vida com sua família”, citou, destacando que todos os kits foram adquiridos por meio de licitação, os equipamentos elétricos possuem garantia e que houve preocupação, também, com a conferência e testagem de todos os equipamentos pela equipe da Seas.

NOVAS INSCRIÇÕES

Para este ano, a Seas planeja abrir as inscrições no mês de março, para mais de 3 mil vagas em cursos diversos, inclusive ampliação do programa para outros municípios. O programa atende, além da Capital, aos municípios de Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Nova Brasilândia d’Oeste e Costa Marques.