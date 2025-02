Realizada pelo Governo do Tocantins, Agrotins torna-se referência para o estado de Goiás na implantação de novo projeto

Comitiva da Emater Goiás reúne-se com gestores da Seagro para conhecer o projeto da Agrotins - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), maior feira agrotecnológica da Região Norte do Brasil, realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros, tornou-se referência para a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater Goiás) na implantação de uma exposição semelhante em uma de suas estações experimentais.

Recepcionados pelo titular da Seagro, Jaime Café, o presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, e sua equipe técnica estiveram nessa segunda-feira, 17, em Palmas. Durante a semana, a comitiva seguirá na Capital para obter informações e trocar experiências sobre infraestrutura, gestão e procedimentos administrativos relacionados à execução e à realização da Agrotins. Nesta terça-feira, 18, os visitantes conhecerão a estrutura do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, que já se prepara para a 25ª edição da Agrotins, marcada para ocorrer entre os dias 13 e 17 de maio, celebrando 25 anos como vitrine de inovações e palco de negócios para o agronegócio tocantinense.

Completando sua oitava edição à frente da organização da Agrotins, o secretário da Seagro, Jaime Café, ressaltou a relevância da cooperação entre estados para fortalecer o setor agrícola do país. “Para nós, é gratificante ver que a Emater Goiás se inspira em nosso trabalho para desenvolver um projeto similar à nossa Agrotins. Isso mostra que estamos nos consolidando como uma das principais feiras do agronegócio. Contem com a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Tocantins, pois estamos prontos para colaborar com nossos irmãos goianos e tornar o Brasil do agro cada vez mais produtivo”, enfatizou.

Durante a reunião, o presidente Rafael Gouveia destacou a importância da visita para compreender a estrutura da Agrotins e replicar o modelo em Goiás. “Viemos entender melhor a logística e a dinâmica desta feira, sua gestão e sua estrutura, para começarmos a construir um projeto semelhante em Goiás. Saímos daqui com boas ideias e exemplos do que tem sido feito. Se Deus quiser, já poderemos iniciar a execução ainda em 2025, com a primeira edição prevista para 2026”, afirmou.

Além do presidente da Emater Goiás, a comitiva foi composta pelo diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Kin Gomides; pelo gerente de Planejamento, Fabiano Vargas; pelo gerente de Apoio Administrativo e Logística, Robson Lopes; e pelo engenheiro de Projetos, Ricardo Pádua.

Sobre a Agrotins

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, instituições e órgãos públicos, além de entidades de pesquisa e ensino.

