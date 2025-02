Deputado Cirone Deiró participa da abertura do ano letivo em Vilhena e reforça compromisso com a educação

O deputado Cirone Deiró acompanhou o governador Coronel Marcos Rocha, a secretária de Estado de Ação Social e primeira-dama, Luana Rocha, e a secretária de Educação, Ana Pacini, na solenidade de abertura do ano letivo do Colégio Tiradentes da Polícia Militar Unidade V, em Vilhena. O evento, realizado na última segunda-feira, 17 de fevereiro, marcou o início das aulas na rede estadual de ensino e contou com a presença de autoridades e comunidade escolar.

Durante a cerimônia, Cirone Deiró destacou os esforços do governador Marcos Rocha para fortalecer a educação em todos os municípios e distritos do estado. Segundo o deputado, a gestão estadual tem priorizado demandas importantes, como a melhoria da infraestrutura das escolas e a modernização de laboratórios de informática. “O governador tem autorizado a secretária Ana Pacini a atender nossas reivindicações, sem distinção entre escolas municipais e estaduais,” afirmou.

Deiró ressaltou que, com o apoio do governador, mais de R$ 1,5 milhão já foram destinados para fortalecer a educação municipal em Vilhena. Entre as instituições beneficiadas estão as escolas Vilma Vieira, Ensina-me a Viver, Martim Lutero e Felipe Rocha. O parlamentar enfatizou que esses recursos têm contribuído para melhorar a qualidade do ensino e proporcionar melhores condições de aprendizado aos estudantes.

Emoção e compromisso com a educação

A abertura do ano letivo no Colégio Tiradentes da Polícia Militar Unidade V, antiga Escola Zilda da Frota Uchôa, teve um significado especial para o deputado Cirone Deiró. Há mais de 40 anos, ele era um dos alunos que frequentavam a instituição, sonhando com um futuro melhor para si e sua família. “Hoje, posso afirmar que, graças à educação, ao apoio dos meus professores e, especialmente, dos meus pais, superei todas as adversidades. Como deputado, tenho o compromisso de devolver à educação tudo o que recebi,” declarou emocionado.

Ao relembrar sua trajetória, Cirone destacou que retornar ao local onde deu os primeiros passos na vida escolar foi uma experiência marcante. “Essa experiência reforça meu compromisso com a educação como instrumento para transformar sonhos em realidade,” concluiu o deputado, reafirmando seu apoio às políticas públicas que visam o fortalecimento do ensino em Rondônia.