Banda do Vai Quem Quer lança marchinha para 2025, apresenta abadá e musas para o Carnaval

Com o tema "A Banda é da paz", a diretoria da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) deu a largada oficial, no último sábado (15), para a contagem regressiva do desfile do maior bloco carnavalesco da Amazônia, durante o tradicional Baile Municipal, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, no Mercado Cultural.

Segundo Siça Andrade, presidente da BVQQ, os foliões podem esperar muita alegria, frevo e marchinha na avenida, que, mais uma vez, faz parte do calendário municipal. "Estamos aqui, em um ano de muita emoção, comemorando 45 anos de história. É um ano que nos preparamos muito para fazer o melhor carnaval, o melhor desfile. Esperamos todos vocês no dia 1º de março, sábado de carnaval", disse.

O baile, que já se mostrou grandioso com foliões fantasiados, usando máscaras, confetes e serpentinas, também foi palco do lançamento oficial do abadá e da apresentação das musas (Genilce Andrade, Jandy Moura, Kerolleny Louchards, Lidiane Shockness e Nádia Caldas) ao som da Banda da Banda e outros artistas locais.

"Agradecemos à Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) por realizar o Baile Municipal, um evento incrível, e ao nosso prefeito Léo Morais, por apoiar a cultura do nosso município. Parabéns em especial à nossa Banda da Banda, que proporcionou uma noite ainda mais maravilhosa, com um repertório incrível e especial", acrescentou Siça, lembrando que a capital já pode preparar sua fantasia, vestir o abadá e curtir o carnaval de maneira diferente.

Marchinha

A letra da marchinha "A Banda é da paz" é uma composição de Bainha, Oscar Knaitz, Zé Baixinho e Silvinho Santos. A música já está disponível na plataforma de música Spotify. Os álbuns de fotos do Baile Municipal podem ser encontrados em

Roni Carvalho

Abadás

Com apenas R$ 100 (2º lote) é possível garantir um abadá e uma experiência de Carnaval confortável e segura. Os abadás estão à venda nos seguintes locais: Sede/Museu da BVQQ (Av. Joaquim Nabuco, 2368 – Centro), Nasapan Festas e Nova Era Supermercados (todas as unidades). Aceita-se pagamento em dinheiro, cartão de crédito/débito ou PIX.

Concentração e desfile

O desfile da BVQQ terá concentração às 15h, na Praça das Caixas D'água, no Centro de Porto Velho, no sábado de Carnaval. O percurso seguirá pelas ruas Carlos Gomes, Joaquim Nabuco e Avenida 7 de Setembro, com encerramento e dispersão na 7 de Setembro, esquina com a Rua Rogério Weber.

Sobre a Banda

Celebrando 45 anos de história em 2025, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) é um pilar da cultura popular da capital rondoniense. Ao longo das décadas, a BVQQ tem mantido viva a tradição do Carnaval de rua e contribuído para a valorização das marchinhas, encantando gerações de foliões. É considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia (Projeto de Lei nº105/2019) e Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho (Projeto de Lei nº 3.840/2019).

