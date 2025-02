Com apoio do governo do Acre, Espaço Cultural da Calma promove há um ano inclusão no Via Verde Shopping

O Espaço Cultural da Calma, que recebeu mais de três mil visitantes em um ano, tornou-se uma referência no acolhimento e suporte das crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA), com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e dislexia, promovendo a inclusão e auxiliando as famílias no momento de lazer no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

O governo do Acre viabilizou a concretização da iniciativa do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, que percebeu a necessidade do atendimento especializado naquele local.

Mais de três mil pessoas visitaram o Espaço Cultural da Calma em 2024, no Via Verde Shopping. Foto: Victor Hugo dos Santos/FEM

Para comemorar o sucesso do espaço, a coordenadora Eloilma Lima preparou uma programação especial, que se iniciou no sábado, 15, com uma mostra de ações realizadas e atendimento com a psicopedagoga Mayara Nogueira para a condução de testes e avaliações direcionados à investigação de possíveis transtornos, além de uma roda de conversa com a nutricionista Daiane Martins sobre seletividade alimentar.

“Ao longo do último ano, conseguimos, com apoio do governo, da FEM e de vários parceiros, realizar muitas atividades, de conscientização e de suporte para as crianças e as famílias. É um espaço público gratuito que oferece atendimento especializado, inclusive para atuar nos momentos de crise no shopping. Esperamos que em 2025 possamos ampliar os serviços”, enfatiza.

Coordenadora Eloilma Lima, nutricionista Daiane Martins, psicopedagoga Mayara Nogueira e equipe da FEM comemoram resultados de ações. Foto: Victor Hugo dos Santos/FEM

Diego de Almeida, pai do pequeno Lucas Miguel, destacou que o espaço proporciona a possibilidade de regulação em momentos de crise das crianças: “É um ambiente voltado para nos dar esse suporte, o que é muito importante em se tratando de inclusão”.

Espaço proporciona acolhimento com profissionais capacitados e brinquedos sensoriais. Foto: Victor Hugo dos Santos/FEM

A expectativa da equipe de profissionais que atua no Espaço Cultural da Calma todos os dias, das 15h às 21h, é a realização de novas parcerias com a Universidade Federal do Acre e a Faculdade Unama, para a participação de estagiários na área de psicologia, garantindo atividades ocupacionais no local.

Atividades lúdicas com crianças e adolescentes incluem a pintura recreativa. Foto: Victor Hugo dos Santos/FEM

No próximo sábado, 22, a partir das 15h, a programação contará com a participação da odontopediatra Amanda Castro, da Clínica Aclinikids, que abordará a importância dos cuidados com a saúde bucal. As atividades lúdicas incluem a pintura recreativa para as crianças e adolescentes.

