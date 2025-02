R$ 7 bilhões e 400 mil pessoas: com apoio do Estado, Show Rural 2025 bate recordes

O 37º Show Rural Coopavel, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, finalizou, na tarde desta sexta-feira (14), uma semana intensa de atrações que fizeram desta edição a recordista em público e em negócios realizados: mais de 400 mil pessoas passaram pela feira desde a segunda-feira e R$ 7 bilhões negociados durante o evento.

Realizada com apoio do Estado, a feira contou com diversos anúncios feitos pelo Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, como investimentos em novas linhas de crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para o desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio , com investimentos de R$ 20 milhões, e a ampliação dos Corredores Rodoviários Sustentáveis com rede de abastecimento de gás natural e biometano.

Já entre as atrações promovidas pelo Governo do Estado, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) ocupou 25 mil metros quadrados da feira com o objetivo principal de mostrar ao produtor rural manejos ecológicos e rentáveis.

Na Arena Paraná, espaço exclusivo para atendimento de secretarias, e entidades como BRDE e IDR-Paraná, foram feitos atendimentos a pequenos e grandes agricultores e agroindustriais.

O IDR-Paraná também apresentou a Vitrine do Biogás e Biometano, que detalhou o programa RenovaPR, que estimula projetos de energia renovável via biodigestão de dejetos animais; a Vitrine de Fruticultura, que apresentou uma ampla variedade de espécies frutíferas, entre elas a acerola, a amora-preta e a pitaya; e a Vitrine Tecnológica de Agroecologia Vilson Nilson Redel (Vital), com tecnologias voltadas à agricultura orgânica e agroecologia; além da Feira da Agricultura Familiar, que contou com 45 selecionados de todo o Estado.

Os visitantes também puderam conhecer, dentro da iniciativa Show Rural Digital, o trabalho das 16 startups participantes do projeto Anjo Inovador, que apresentam produtos e serviços inovadores voltados ao agronegócio e outras áreas. Em dois editais, o programa de Estado já destinou R$ 37 milhões para impulsionar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

O turismo paranaense também foi muito bem representado com a exposição de produtos e atrativos turísticos do Estado. Os mais de 60 expositores levados pelos órgãos do turismo estadual foram distribuídos em dois estandes diferentes, onde tiveram a oportunidade de mostrar seus produtos e serviços ao público da feira. Também foi promovida uma série de encontros com prefeitos, gestores, empresários, trade e demais profissionais do turismo, por meio da 4ª edição da Jornadas Regiões Turísticas – Riquezas do Oeste.

COOPAVEL- O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, destacou a presença de autoridades e líderes na feira e reafirmou o compromisso de manter o Show Rural como uma referência em novidades que contribuem para transformar a realidade das propriedades rurais e das cidades. "Estamos muito felizes com o resultado e só temos a agradecer a todos que, de uma forma ou outra, fazem este grande evento acontecer", afirmou Dilvo, que aproveitou o encerramento para anunciar a data da 38ª edição, que será realizada de 9 a 13 de fevereiro de 2026.