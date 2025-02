Governador anuncia R$ 3,7 bilhões para maquinários e pavimentação de estradas rurais

Os municípios paranaenses terão acesso a R$ 3,7 bilhões em recursos para pavimentação de estradas rurais e aquisição de maquinários agrícolas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante o Paraná Mais Cidades, evento promovido pelo Governo do Estado em Foz do Iguaçu e que reúne os gestores dos 399 municípios paranaenses.

Os recursos vão atender o programa Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), que já garantiu obras em mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais em todo o Paraná.

Do total anunciado, R$ 2 bilhões serão para a pavimentação de trechos relevantes de estradas rurais, especialmente aqueles ligados às cadeias de produção de leite, suíno e frango. A previsão é de que as obras abranjam de 800 a 1.000 quilômetros de estradas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou a importância destes investimentos direcionados à agricultura, que coroam a posição do Paraná como produtor de alimentos.

“O investimento em estradas rurais vai abrir e reformar artérias da área rural que vão levar desenvolvimento e aprimorar a logística nas bacias leiteiras, das regiões produtoras de ovos, frangos e peixe, além de melhorar a vida das pessoas que utilizam, muitas vezes, essa ligação da cidade aos distritos”, disse ele durante o evento.

“Além disso, teremos a maior compra de maquinário da nossa história, a fundo perdido, que chegará aos 399 municípios do Paraná, reformando o parque de máquinas das cidades. É um pacote gigante de seis maquinários para cada município, o que também vai ajudar as prefeituras a fazerem a manutenção da parte urbana das cidades”, disse Ratinho Junior.

O investimento de R$ 1,7 bilhão será destinado à aquisição e doação de maquinários para serem usados no meio rural, para adequação de estradas rurais, manejo de solo, terraplanagem e auxiliar na infraestrutura de produção. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Estado das Cidades (Secid), que será responsável pelo processo licitatório dos equipamentos. O convênio com as prefeituras e consórcios municipais, porém, será feito pela Seab.

Cada município, independentemente do tamanho, terá um teto de R$ 3,5 milhões para adquirir os equipamentos que se adaptem às suas necessidades, podendo escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

Para o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, os investimentos na trafegabilidade de estradas rurais, direcionados à manutenção e construção de vias, vão impactar as cadeias produtivas e levar qualidade de vida ao homem do campo.

“Faremos um estudo sobre as mais importantes estradas arteriais, um mapa de prioridades que aponte os principais trechos das vias que devem receber o investimento”, explica o secretário, destacando que o projeto atende a um grande pleito dos prefeitos paranaenses.

“Esse investimento favorece a chegada de insumos e a saída dos produtos com menos danos e mais velocidade, o que implica em custos menores e aumenta a competitividade dos nossos produtos e a rentabilidade das nossas cadeias produtivas. A agricultura do Paraná vai se tornar ainda mais competitiva e sustentável, fazendo a diferença na vida das pessoas do campo”, diz.

O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, ressaltou que este investimento integra o pacote de R$ 6 bilhões anunciados pelo governador no evento e que visa o desenvolvimento dos municípios, e que envolve, ainda, aportes em patrulhas rurais, no manejo de solos, preparo de terreno para instalação de aviários, chiqueirões, produção de peixes, entre outros.

“Para pavimentação rural o investimento, que envolve R$ 2 bilhões, visa trechos relevantes das estradas rurais, uma competência municipal, mas cujo desenvolvimento o Governador Carlos Massa Ratinho Junior e a Secretaria de Fazenda entendemos como importante para a nossa economia, e que envolve a pavimentação de até 1.000 quilômetros de estradas rurais”, disse.

ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO –Desde 2019, o Governo do Estado já entregou ou iniciou as obras de mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais através do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração.

O investimento do Estado ultrapassa R$ 521 milhões, beneficiando aproximadamente 100 mil famílias com a melhoria no transporte de insumos e produtos agrícolas. O programa também garante mais conforto e agilidade na mobilidade dos agricultores, estudantes, turistas e toda a comunidade.

PARANÁ MAIS CIDADES –O evento que acontece em Foz do Iguaçu visa modernizar a gestão pública e fortalecer a parceria entre os municípios e o Estado, oferecendo palestras, workshops e uma Feira de Serviços. Neste fórum, os participantes têm a oportunidade de interagir diretamente com as secretarias de Estado e representantes de órgãos como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Sistema S, promovendo uma agenda completa de contatos para fortalecer a eficiência na gestão pública. O evento conta com o patrocínio do BRDE, Celepar, Copel, Detran/PR, Fomento Paraná, Paraná Projetos, Portos do Paraná e Sanepar.