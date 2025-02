Com apoio do Estado, agroindústrias familiares se destacam no Show Rural

Regulamentado em 2020, o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf/PR) tem sido fundamental para a ampliação do mercado aos produtos da agricultura familiar do Paraná. Esta semana, no Show Rural, em Cascavel, 45 delas, que possuem esse selo, puderam expor e vender suas mercadorias.

O Susaf consiste no reconhecimento por parte do Estado de que o Sistema de Inspeção Municipal (SIM) é eficiente e garante segurança sanitária, e em razão disso é equiparado à inspeção estadual. Dessa forma, uma agroindústria que tiver o reconhecimento municipal pode vencer suas divisas territoriais e vender seus produtos em todo o Paraná.

Em colaboração com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná), que faz a seleção dos produtores qualificados, as agroindústrias ocuparam o pavilhão Agroindústria Familiar no evento organizado pela Coopavel.

“No final do ano passado conseguimos o Selo Susaf para expandir a nossa agroindústria do município de Medianeira para todo o Paraná”, comemorou a proprietária do Embutidos e Defumados Pepita, Elizangela Weschenfelder.

No evento ela conseguiu bem mais do que a visibilidade apenas para os potenciais compradores do Paraná. “Todo o país vem conhecer. Está sendo uma experiência excelente e a gente percebe que o nosso produto está sendo muito bem aceito”, vibrou Elizangela.

COOPERA- A Cooperativa Central de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar com Interação Solidária do Oeste do Paraná (Siscooplaf), de Cascavel, já é tradicional no Show Rural. Ela reúne três cooperativas singulares, que congregam mais de 300 famílias em Cascavel, Três Barras e Medianeira.

Houve um pouco de incerteza sobre a participação nos primeiros eventos. “A gente estava com um certo receio de vir porque nossos produtos são muito perecíveis e a princípio seria somente o iogurte”, disse o presidente Edvaldo Duarte da Silva.

Mas os cooperados decidiram encarar o desafio. “Está sendo muito bom, gratificante”, acrescentou Silva. “A gente vê que os nossos produtos estão vendendo muito bem. Queremos continuar participando porque está valendo muito a pena”. Nas últimas edições do Show Rural, ao iogurte foram acrescentados os queijos.

Isso graças à ajuda do Estado por meio do Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná (Coopera Paraná). O programa tem o objetivo de fortalecer as entidades por meio de ações integradas entre setor público e privado, para que melhorem a eficiência tanto em gestão quanto em produção, garantindo sustentabilidade às organizações.

A cooperativa cascavelense participou de dois editais do programa, recebendo mais de R$ 751,6 mil. Um dos projetos foi direcionado para a estruturação do laticínio com aquisição de equipamentos e adequação das instalações para produção de queijos, ampliando a oferta de produtos.

BOM ATENDIMENTO- Dentre as agroindústrias selecionadas para a participação, nove estão expondo e comercializando seus produtos pela primeira vez. “Minha expectativa era grande, mas a boa aceitação dos nossos chás e frutas orgânicas me surpreendeu”, destacou a proprietária da Mãe Lua, de Cianorte, Jaci de Oliveira.

“Conseguimos bastante contatos, feedback, e isso é importante, ver o pessoal apreciar o nosso produto e degustar a nossa qualidade”, acrescentou ela.

Visitante de Quedas do Iguaçu, Laurite Maria Zanella foi uma das que percorreram o galpão da agroindústria familiar. Não foi a primeira vez, e ela sempre volta porque gosta não apenas dos produtos, mas também do atendimento.

“A gente vem todos os anos, é a tradição já dos agricultores. Estamos sempre aqui comparecendo e absorvendo toda essa energia positiva que tem nesse local”, afirmou.