Deputado Jean Mendonça destina recursos para instituição voluntária em Rolim de Moura

O deputado Jean Mendonça destinou R$ 123 mil para a Associação Cristã de Trabalho Voluntário em Rolim de Moura, atendendo a uma solicitação do ex-vereador Doca Custódio. O valor será utilizado para a aquisição de um veículo que facilitará o trabalho da instituição, presidida por Sirlene Custódio, que atua há anos na arrecadação e distribuição de alimentos, roupas, material escolar e outros itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade.

Sirlene Custódio, presidente da associação, relembrou os desafios enfrentados desde o início das atividades, em 2018, quando contavam apenas com uma moto modelo Bis para realizar as arrecadações e entregas. “Quantas lágrimas derramadas, quantas dificuldades. Muitas vezes perdíamos sacolas, litros de leite caíam, estouravam... Era muito triste”, desabafou.

Com o tempo, a instituição recebeu a doação de um veículo modelo Palio, que foi fundamental durante a pandemia, permitindo a distribuição de cestas básicas e outros itens essenciais. “Lotávamos o carro de doações e, com a graça de Deus, seguíamos fazendo as visitas e ajudando quem precisava”, relatou Sirlene, emocionada.

No dia 11 de fevereiro de 2025, a instituição celebrou a chegada de um novo veículo, um modelo Strada, adquirido com os recursos destinados pelo deputado Jean Mendonça. “Este dia ficará para a história. Com muita fé, dedicação e a graça de Deus, conseguimos realizar esse sonho. Ao nosso Deus toda honra e toda glória, e a todos que colaboraram com essa causa, o nosso muito obrigada, especialmente ao deputado Jean Mendonça”, declarou Sirlene.

A presidente também agradeceu ao deputado pela sensibilidade em apoiar o trabalho voluntário. “Jean Mendonça estará presente em cada ação nossa. Somos gratos a Deus por sua vida e por todos que têm contribuído para fazer a diferença na vida de tantas pessoas”, concluiu.

A aquisição do novo veículo representa um marco importante para a Associação Cristã de Trabalho Voluntário, que continua firme em sua missão de servir ao próximo com dedicação e amor, fortalecendo seu impacto em Rolim de Moura. Para o deputado Jean Mendonça, o trabalho desenvolvido por esta instituição serve como exemplo para outros municípios, demonstrando a força do voluntariado, da solidariedade e do amor ao próximo. “Estou agradecido a Deus pela oportunidade de contribuir com uma iniciativa tão relevante para a comunidade,” afirmou.