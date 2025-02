Estado do Paraná oficializa a doação de 100 casas rurais sustentáveis para agricultores do Rio Grande do Sul

O governo do Paraná oficializou a doação de 100 casas rurais sustentáveis para serem destinadas às famílias que vivem em regiões agrícolas e que foram atingidas pelos eventos meteorológicos de 2024 no Rio Grande do Sul. O documento foi assinado, na quarta-feira (12/2), durante o Show Rural Coopavel, no município de Cascavel, pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab). O chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Joel Maraschin, participou do ato.

A doação havia sido anunciada em setembro do ano passado pelo governo do Paraná. Como forma de regularizar o processo, o documento precisou passar pelo Conselho Estadual de Ajuda Humanitária do Paraná, pela Casa Civil e foi aprovado pelo governador do Estado.

O secretário da Seab, Natalino Avance de Souza, destacou a importância dessa doação. “Ajudar a diminuir a dor dos moradores do Rio Grande atingidos pela tragédia é um dever para nós aqui do Paraná. Espero que aproveitem da melhor maneira possível”, afirmou o secretário.

Maraschin destacou que o governo do Estado, numa transversalidade entre as secretarias, já vem conversando internamente e definindo os possíveis beneficiários e locais de montagem das casas. “Queremos adaptar as famílias a esse programa, uma casa com tanto valor agregado e com essa qualidade. Esse ato ainda que simbólico concretiza essa irmandade que temos entre Estados irmãos”, declarou o chefe de gabinete.

A Casa Rural Sustentável apresentada no Show Rural passou por testes de qualidade e foi aprovada para o início da utilização. A madeira usada nas casas é oriunda de áreas de reflorestamento do Estado do Paraná. O material é processado para transformação em madeira engenheirada, que é própria para construções civis de manejo sustentável e baixa emissão de carbono.

O programa de construção de casas está sendo modelado junto a Águia Florestal, uma das empresas que têm concessão para explorar as áreas de florestas plantadas do Estado do Paraná. O protocolo assinado prevê que a empresa use uma técnica chamada de CLT (Cross Laminated Timber), em que lamelas de madeira coladas em camadas cruzadas oferecem resistência, estabilidade e eficiência acústica e térmica.