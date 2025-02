Estado oficializa doação de 100 casas rurais sustentáveis para o Rio Grande do Sul

Para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul, que sofreu muitas perdas na tragédia climática do início de 2024, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), oficializou nesta quarta-feira (12), durante o Show Rural, a autorização da doação de 100 Casas Rurais Sustentáveis para as famílias que vivem em regiões agrícolas.

O documento foi assinado pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. “Ajudar a diminuir a dor dos moradores do Rio Grande atingidos pela tragédia é um dever para nós aqui do Paraná. Espero que aproveitem da melhor maneira possível”, afirmou o secretário.

A ação tinha sido anunciada em setembro do ano passado, durante a comemoração dos 80 anos da Seab, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A autorização passou pelo Conselho Estadual de Ajuda Humanitária do Paraná, pela Casa Civil e foi aprovada pelo governador.

“Queremos adaptar as famílias a esse programa, uma casa com tanto valor agregado e com essa qualidade”, disse o chefe de Gabinete do governo do Rio Grande do Sul, Joel Maraschin. Ele acentuou que diferente daquele período, hoje o estado vive uma estiagem, com mais de 100 municípios em situação de emergência.

“O Paraná, mesmo com Santa Catarina, no meio, talvez seja o estado mais parecido com o Rio Grande do Sul”, ponderou Maraschin. “Temos população parecida, a área parecida, a cultura parecida, somos estados tão irmãos, e esse ato ainda que simbólico concretiza essa irmandade”.

A Casa Rural Sustentável mostrada no Show Rural foi a última das três que passaram pelo teste de qualidade e que foram aprovadas para o início da utilização. O vice-governador Darci Piana também visitou a casa exposta no pátio da Coopavel, em Cascavel.

REFLORESTAMENTO- A madeira usada nas casas é oriunda de áreas de reflorestamento do Estado, agora administradas pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. O material é processado para transformação em madeira engenheirada, que é própria para construções civis de manejo sustentável e baixa emissão de carbono.

Atualmente o Paraná tem 33 mil hectares de florestas plantadas em áreas do Estado. Desse total, 16 mil hectares são pinos, sendo que 5 mil hectares já estão concedidos a empresas. A ideia do programa é que as companhias paguem pela concessão com a construção das casas, entre outras iniciativas.

O programa de construção de casas, em um primeiro momento, está sendo modelado junto a uma das empresas que têm concessão para explorar as áreas de florestas plantadas do Estado, a Águia Florestal.

O protocolo assinado prevê que a empresa use uma técnica chamada de CLT (Cross Laminated Timber), em que lamelas de madeira coladas em camadas cruzadas oferecem resistência, estabilidade e eficiência acústica e térmica.