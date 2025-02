No Baixo Madeira, Governo de Rondônia garante transporte fluvial para estudantes ribeirinhos

Com o início do ano letivo e o objetivo de fortalecer o transporte escolar, o governo de Rondônia disponibilizou 60 embarcações para realizar o transporte escolar dos alunos, atendendo 60 rotas ribeirinhas. A ação visa garantir que os cerca de 1000 estudantes das quatros escolas estaduais e 15 municipais, localizadas nas comunidades ribeirinhas de: Cujubim Grande, São Carlos, Nazaré, Calama, Lago do Cuniã, Amparo à margem esquerda do Rio Madeira; Rio Jamari, Santa Catarina e São José da Praia, Demarcação e arredores, tenham acesso à educação sem transtornos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o transporte fluvial em Rondônia, especialmente nas regiões ribeirinhas, desempenha função na conectividade e no acesso a serviços essenciais, como educação e saúde. “Dada a vasta rede de rios que cortam o estado, as embarcações se tornam o principal meio de transporte para muitas comunidades. O trabalho e investimentos do governo possibilita o acesso à educação e promove o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas,” ressaltou.

De iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a parceria entre estado e município garante que o transporte fluvial seja eficiente e atenda a todos os estudantes que necessitam desse serviço.

De acordo com a secretária da Seduc, Ana Lucia Pacini, além das 60 embarcações, o governo investiu na aquisição de 50 motores novos e na reforma de 20 voadeiras, que já foram entregues e estão prontas para operar. “No final de 2024; pilotos e monitores de embarcações também passaram por um curso extra de formação, promovido pela Secretaria de Estado da Educação que considera essencial para garantir a qualidade do serviço e reduzir os riscos de acidentes.” destacou.