Palco do Teatro Estadual Palácio das Artes recebe melhorias do Governo de Rondônia

O governo de Rondônia iniciou, no mês de janeiro de 2025, a manutenção do palco do Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, por meio da equipe técnica da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer). A manutenção, que está em andamento, visa corrigir irregularidades e garantir o conforto e a segurança de todos que utilizam o espaço.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, por meio da iniciativa, a gestão estadual proporciona um ambiente seguro e funcional para artistas, técnicos e o público em geral, fomentando, ainda mais, a cultura local.

O presidente da Funcer, Leonildo Nery Rodrigues, evidenciou a importância da manutenção. “A realização da reforma do palco garante a segurança de todos que utilizam o Teatro. A preservação dos espaços culturais é fundamental para assegurar a continuidade das atividades artísticas e atender às demandas da comunidade.”

EVENTOS E APRESENTAÇÕES

No ano de 2024 foram realizadas mais de 180 apresentações culturais no Teatro Estadual Palácio das Artes. Para o ano de 2025, a previsão é que haja mais eventos e espetáculos culturais, além dos já previstos na agenda cultural.

CALENDÁRIO CULTURAL

Uma programação cultural diversificada, que inclui teatro, música, dança, artes visuais, ações recreativas e atividades educativas, faz parte do calendário oficial de eventos culturais da Fundação Cultural do Estado de Rondônia para este ano. Confira o cronograma de 2025, que fortalece a valorização da arte e cultura no estado.