No Show Rural, governador autoriza pavimentação de estradas na Região Oeste

O Governo do Estado vai pavimentar as rodovias PR-574 e PR-575, no Oeste do Paraná, criando um novo corredor entre os municípios de Tupãssi, Nova Aurora e Cafelândia. O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (12), no Show Rural, em Cascavel, a publicação do edital de licitação para o projeto. Ele também anunciou a pavimentação da Estrada Dora, no distrito de Juvinópolis, em Cascavel.

O projeto nas rodovias compreende um trecho de 20 quilômetros que será pavimentado, a implantação do Contorno de Palmitópolis, que terá dois quilômetros de extensão, entre as duas rotatórias em nível localizadas na região de Palmitópolis, e ainda a construção de três pontes. O orçamento previsto pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística é de R$ 134 milhões.

“São obras importantes de infraestrutura para melhorar a mobilidade nesses municípios, escoar a produção agrícola, facilitar o transporte escolar e de ambulâncias”, afirmou Ratinho Junior. “É um trajeto que é uma artéria importante de desenvolvimento, que vai atender toda essa região e, acima de tudo, vai fortalecer o cooperativismo”.

A obra na PR-574, com extensão de 8,2 quilômetros, inicia na atual saída do distrito de Palmitópolis, em Nova Aurora, e vai até o entroncamento com a PR-180, em Cafelândia. Já a obra na PR-575 vai começar na atual saída de Palmitópolis, fazendo a ligação com o novo contorno. Ela segue até o distrito de Jotaesse, no entroncamento com a PR-581, onde será implantado um viaduto.

Além das vias de rodagem, as duas rodovias vão contar com acostamentos de 2 metros de largura nos dois sentidos. Também está projetada a construção de duas novas pontes na PR-574, uma com 46 metros sobre o Rio Central e outra com 36 metros de extensão sobre o Rio Iguaçuzinho. Uma terceira será construída sobre o Rio Verde na PR-575, medindo 63 metros.

ESTRADA RURAL– A pavimentação da Estrada Dora, em Juvinópolis, terá investimento de R$ 10,8 milhões, sendo R$ 9,5 milhões do Governo do Estado e R$ 1,3 milhão da Prefeitura de Cascavel. O convênio contempla obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica (CBUQ), sarjeta e sinalização de trânsito no trecho de sete quilômetros e largura de pavimento de 6,40 metros.

O asfalto vai facilitar o escoamento da produção agropecuária no distrito, principalmente o transporte de ração e suínos, beneficiando cerca de 900 famílias, principalmente agricultores familiares. A opção pela pavimentação asfáltica se deve às rampas com declividades elevadas, muita rocha no trecho e trânsito volumoso de caminhões.

Na região, há uma Unidade Produtora de Leitões (UPL) da Coopavel, com rebanho de 640 mil leitões por ano em terminação. As 20 mil matrizes atualmente em produção garantem o envolvimento de 160 famílias no processo. Estima-se faturamento de R$ 31,2 milhões aos cooperados que estão no processo de terminação. A UPL tem 130 funcionários, que atuam em três turnos, e 14 famílias residem no local.

ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO– Desde 2019, o Governo do Estado já entregou ou iniciou as obras mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais através do programa Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB).

O investimento do Estado ultrapassa R$ 521 milhões, beneficiando aproximadamente 100 mil famílias com a melhoria no transporte de insumos e produtos agrícolas. Também garante mais conforto e agilidade na mobilidade dos agricultores, estudantes, turistas e toda a comunidade.