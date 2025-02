Governador Ratinho Junior anuncia concurso com 422 vagas para o IDR-Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (12), durante o 37º Show Rural Coopavel, a realização de um novo concurso público para o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater). Serão ofertadas 422 vagas distribuídas entre os setores de Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Administração.

Ratinho Junior destacou que o certame ajudará a reforçar a atuação técnica do órgão, fundamental para a agricultura paranaense. “Das vagas anunciadas , serão 58 para doutores e pesquisadores. Para também gerar produção de conhecimento que irá ajudar os nossos agricultores”, salienta o governador.

O concurso será conduzido pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap). As vagas abrangem diversas áreas, incluindo Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Zootecnia, Administração e outras correlatas. Com a autorização do governador, a próxima etapa será a contratação da empresa responsável pela organização do concurso.

O edital com todas as regras, prazos para inscrição, estrutura das provas e cronograma completo será publicado ainda no primeiro trimestre, com as informações oficiais disponíveis via edital e divulgadas pela Agência Estadual de Notícias (AEN).

IDR —Criado em 2019, o instituto é resultado da fusão de quatro instituições: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar), Centro Paranaense de Referência de Agroecologia (CPRA) e Instituto Agronômico do Paraná (Iapar).

O órgão é vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e tem como missão apoiar o desenvolvimento da agropecuária paranaense por meio da extensão rural e da pesquisa.

Os últimos concursos realizados pelo IDR-Paraná ocorreram ainda sob a estrutura da Emater e do Iapar. O concurso da Emater foi realizado em 2014, com chamadas até 2016, enquanto a seleção para a Pesquisa Agropecuária ocorreu em 2012.

OUTROS CONCURSOS —O concurso do IDR-Paraná se soma a outras seleções anunciadas pelo Governo do Estado em 2025. Em janeiro, foi anunciado um concurso público para reforçar as forças de segurança do Paraná, com 2.600 vagas – sendo 2.000 para a Polícia Militar e 600 para o Corpo de Bombeiros Militar.

Já no início de fevereiro, foi publicado o edital do concurso para auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná , com 50 vagas e vencimento inicial de R$ 16.953,96. As inscrições começam em 17 de fevereiro.