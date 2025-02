Pequenos produtores financiam placas solares com apoio do Estado no Show Rural

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (12) da assinatura de quatro contratos com produtores paranaenses no estande do Banco do Brasil (BB), no 37º Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Oeste. Os recursos serão utilizados para aquisição de placas solares com os juros equalizados pelo Banco do Agricultor Paranaense, garantindo o barateamento dos custos da produção com geração própria de energia.

O Banco do Agricultor Paranaense é um instrumento que possibilita ao Governo do Estado conceder subvenção econômica a produtores rurais, cooperativas e associações de produção, comercialização e reciclagem, e a agroindústrias familiares, além de projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia e programas destinados à irrigação, entre outros.

Na prática, o programa promove a equalização das taxas de juros, utilizando recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), gerido pela Fomento Paraná, e financiamentos realizados por diferentes instituições financeiras parceiras, entre elas o Banco do Brasil.

Já foram financiados dentro do Banco do Agricultor cerca de cinco mil projetos de energia renovável, que somam mais de R$ 700 milhões. Somente o BB já realizou mais de 3,3 mil operações para financiamento de projetos, com o montante de R$ 477,4 milhões contratados.

Ratinho Junior ressaltou que o programa é essencial para a promoção do desenvolvimento no campo, trazendo mais competitividade aos pequenos produtores. E destacou a parceria com o Banco do Brasil nesse e em outros projetos da administração estadual.

“O maior parceiro do estado do Paraná é o Banco do Brasil. Hoje, as contas do governo são do Banco do Brasil, muitas das obras que estamos fazendo são com apoio do banco. Assim como a maior parte das parcerias que fazemos para o agronegócio também. É o caso do Banco do Agricultor Paranaense, que é esse fomento que fazemos aos agricultores, em especial os pequenos, com juro zero, para irrigação, energia solar”, declarou o governador, que enalteceu a parceria “que vai durar muitos anos”.

A importância de levar esse apoio ao campo, por meio da parceria entre governo e instituições financeiras, foi reforçada também pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. “O Banco do Agricultor Paranaense é um programa importante do Governo do Estado para estimular a pequena agricultura. Está ativo, com recursos para o governo subsidiar as taxas de juros e com recursos suficientes para essa safra”, destacou.

CLIENTES —Entre as beneficiadas está a produtora Melania Piasecki, que cultiva soja, milho e feijão. Com mais de 50 anos na atividade, ela decidiu financiar R$ 130 mil para a compra de 130 placas solares para a sua propriedade, localizadas em Quedas do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado. “Se não fosse por esse apoio, não teríamos condições de comprar essas placas. E, hoje, graças a elas, a gente consegue fazer muitas coisas. Foi um investimento muito bom e que nos permitiu avançar bastante”, afirmou. Melania, que está com todas as placas devidamente instaladas, reforçou que o juro zero foi determinante para a concretização do investimento.

Quem também está modernizando a propriedade com vistas à redução de custos é Gilmar Leonardo Backes, de Entre Rios do Oeste. Ele assinou o financiamento para a aquisição de 26 placas solares. “É uma oportunidade que o governador está dando para nós, pequenos produtores do estado”, comentou.

Com atuação diversificada, em suinocultura, bovinocultura e lavoura, as placas solares chegam para ajudar a dar mais competitividade à produção, à medida que os custos tendem a ficar menores. “Foi um passo importante. Vai ajudar na redução das despesas. Gastava cerca de R$ 2 mil por mês com energia elétrica e vamos praticamente zerar isso”, destacou ele, que admitiu ter sido atraído pela facilidade oferecida pelo programa. “O juro zero foi um grande motivador”, finalizou.

Também assinaram contrato nesta quarta-feira o produtor Ernani Pancewski, de Cascavel, com investimento no valor de R$ 75 mil, e Romeu Holdys, de Catanduvas.