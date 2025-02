No Show Rural, Ratinho Junior destaca protagonismo do Paraná no agronegócio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta quarta-feira (12), do terceiro dia do Show Rural Coopavel 2025, em Cascavel, Oeste do Paraná. Antes de iniciar a visita aos estandes, ele atendeu a imprensa e destacou a importância da feira para o agronegócio nacional. Além de Ratinho Junior, a visita à feira reuniu também os governadores do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e de Roraima, Antonio Denarium.

"Sabemos que o Paraná e o cooperativismo paranaense têm cada dia mais protagonismo no agronegócio nacional. O Show Rural, que é uma feira extremamente técnica, se consolidou como uma das maiores da América do Sul, proporcionando aos agricultores o acesso a novas tecnologias, equipamentos e metodologias de trabalho no campo", afirma.

Ratinho Junior também ressaltou os avanços em infraestrutura, um dos pontos centrais de sua gestão. O maior pacote de concessão de rodovias do Brasil também foi destaque. "O novo programa de concessões prevê milhares de quilômetros de duplicações, terceiras faixas, contornos, viadutos e passarelas, além de serviços de conservação ao longo dos 30 anos de contrato. Esse é o maior investimento de todos os lotes de concessão, com quase R$ 8 bilhões em obras na região Oeste e Sudoeste", destaca.

A previsão é de que, ainda em março, sejam anunciados mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos em duplicações, com as concessionárias já iniciando as obras.

Ao longo do dia, Ratinho Junior anunciará uma série de investimentos voltados ao setor agropecuário. Entre eles, estão novas linhas de crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para o desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio e avanços nos Corredores Rodoviários Sustentáveis, com a ampliação da rede de abastecimento de gás natural e biometano.

“O Paraná já se consolidou como o estado com o maior número de usinas de biogás no país. Das 1.500 existentes no Brasil, 600 estão aqui. Nesta região, por exemplo, há propriedades onde a geração de energia a partir do biogás já supera a renda da produção agrícola”, disse Ratinho.

Além disso, serão entregues novos equipamentos e recursos para os colégios agrícolas do Estado, incluindo tratores, drones, perfuradores de solo e plantadeiras de mandioca. O governador também participa de uma reunião com as diretorias da Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) e da Fecoopar (Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), ao lado do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Na pauta, estão investimentos previstos para este ano e possíveis parcerias com os governos estaduais.

TRÊS GOVERNADORES –A reunião de três governadores de estados importantes para o agronegócio nacional marcou um momento histórico para a feira. "Pela primeira vez, em 37 edições, o evento reúne três governadores. O Show Rural se tornou o maior evento da América do Sul, crescendo significativamente nos últimos cinco anos, muito pelo apoio que o Governo do Estado do Paraná tem dado à feira", celebra o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

O motivo das visitas passa, principalmente, pelo protagonismo paranaense no empreendedorismo rural e pela força das cooperativas paranaenses, que atuam em vários estados brasileiros. “O Mato Grosso do Sul é um estado que vem se desenvolvendo a taxas elevadas e a gente deve isso ao empreendedorismo dos paranaenses e das cooperativas do Paraná. Estamos aqui para fazer esse reconhecimento”, afirmou o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

No ranking das 50 maiores cooperativas do mundo, 11 são do Paraná. Já na listagem brasileira, são sete paranaenses entre as dez maiores do País. “Em Roraima, temos um potencial muito grande e, além de ver novas tecnologias, vamos conversar com estas cooperativas”, disse o governador de Roraima, Antonio Denarium.

INOVAÇÃO -Ao fim da entrevista coletiva, Ratinho Junior assinou um documento com a Coopavel e a Itaipu Binacional para a criação de um ecossistema de startups voltado para pesquisas no agronegócio. Segundo a Coopavel, o ambiente deve reunir 30 empresas, promovendo soluções inovadoras para o setor.

SHOW RURAL- O Show Rural Coopavel segue até sexta-feira (14), reunindo milhares de produtores, pesquisadores, empresas e representantes do setor agropecuário, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio na América Latina.

Nesta edição, a feira já recebeu mais de 140 mil pessoas nos dois primeiros dias de evento, número que supera o antigo recorde de visitantes, registrado em 2024, quando 138 mil pessoas passaram pelo Show Rural. Ao todo, são mais de 600 expositores do Brasil e do exterior.